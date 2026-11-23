Este domingo 22 de noviembre, María Vargas participó en la Competencia Preliminar de Miss Universo 2026, la gala determinante que define a las 30 semifinalistas del certamen. La delegada mexicana, que compite contra 116 candidatas de cinco continentes, inició con el desfile de presentación, donde proyectó seguridad ante el micrófono, para luego lucir un traje de baño en tono azul fuerte con una sonrisa constante durante su recorrido.El momento culminante fue su presentación en vestido de gala. La pieza, diseñada por Fernando Santos, fue descrita por su creador como “un Ave Fénix, donde la elegancia y la fuerza se convierten en una sola expresión”. Con silueta tipo sirena, cubierta de brillo y destellos, y complementada con una chalina del mismo tono para aportar movimiento, el color rojo no fue una elección casual: es el tono que han utilizado las cuatro mexicanas que se han coronado Miss Universo (Lupita Jones, Ximena Navarrete, Andrea Meza y la actual reina, Fátima Bosch). Si Vargas avanza, volverá a portar este mismo modelo en la final.Un día antes, el sábado 21 de noviembre, Vargas ya había dejado huella con la presentación del traje típico "Cosmos Wixárika" durante el Desfile de Trajes Nacionales. Diseñado por el jalisciense Joel García, este vestuario ganó la competencia nacional en Los Cabos el pasado 26 de agosto.La pieza central es un body de manga larga en malla transparente, cubierto de cristales, lentejuelas y abalorios en tonos rosa fucsia y pastel. El tocado y la espaldera, un abanico de grandes dimensiones con plumas de avestruz y faisán, construyen la silueta de un flamenco en vuelo, haciendo referencia a la cosmovisión del pueblo wixárika (huichol). Aunque el diseño fue espectacular, generó debate en redes sociales, ya que el flamenco no forma parte de la iconografía tradicional huichol de manera directa. Esa noche también destacaron los trajes de Brasil (inspirado en el guaraná), Colombia (con formas cristalinas de esmeralda) y Puerto Rico (basado en la planta moriviví), que recibió una gran ovación.La Preliminar no es solo evaluación del jurado; el público tiene un papel decisivo. La concursante con más votos en el sitio oficial obtiene un lugar automático entre las 30 semifinalistas. Los seguidores de María Vargas pueden apoyar su causa votando por ella en las categorías de Mejor Traje de Gala y Mejor Traje de Baño en la plataforma missuniverseorg.com/vote.La Gran Final y Coronación de Miss Universo 2026 se llevará a cabo este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La cobertura previa arrancará a las 6:00 p.m. (tiempo del centro de México), con la competencia principal comenzando a las 7:00 p.m. El público mexicano podrá seguir la transmisión a través de Telemundo Internacional y la plataforma de streaming Universal+, con la conducción de Mario López y R’Bonney Gabriel (Miss Universo 2022), y el equipo de Telemundo liderado por Jacky Bracamontes y Carlos Adyan. Durante la noche, las 30 semifinalistas repetirán las rondas de traje de baño y vestido de noche antes del corte final y la pregunta decisiva, culminando con la esperada coronación a cargo de Fátima Bosch.