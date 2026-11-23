Miley Cyrus y Maxx Morando dijeron "sí, acepto" durante una ceremonia al aire libre celebrada el sábado por la tarde en una exclusiva finca de Palm Springs que fue propiedad del legendario cantante Frank Sinatra. La ceremonia fue oficiada por Wayne Coyne, líder de la banda The Flaming Lips, quien ha colaborado musicalmente con Cyrus en el pasado.La mañana del domingo, la cantante compartió las primeras imágenes de su boda con sus seguidores en Instagram. En una serie de fotografías capturadas por el reconocido fotógrafo de bodas Jose Villa, los recién casados posan amorosamente junto a su perro frente a un elegante telón de fondo. La imagen final del carrusel muestra a Cyrus caminando por el pasillo e intercambiando un beso con Morando ante los vítores de sus invitados. La artista acompañó las fotos con un sencillo pero significativo pie de foto: "M + M 11.21.26".La celebración contó con la presencia de un selecto grupo de familiares y amigos. Entre los invitados destacados se encontraban el padre de la novia, Billy Ray Cyrus, y su pareja, la actriz Elizabeth Hurley. También asistieron la madre de Miley, Tish Cyrus, quien fue captada aplaudiendo con emoción mientras la pareja caminaba por el pasillo, junto a otros cercanos como Jesse Light, Katy Coyne, Jacob Bix, Olivia Rudensky, Shawn Everett, el Dr. Amen, Vijat y Michael Pollack.La boda marca un nuevo capítulo para la pareja, que comenzó a salir después de conocerse en una cita a ciegas organizada por amigos en 2021. En meses previos, Cyrus había hablado con honestidad sobre sus miedos prenupciales, confesando que temía sentir un rechazo repentino ("the ick") después de casarse.Sin embargo, la cantante transformó esa ansiedad en una reflexión positiva sobre la dinámica de su relación. "Lo que también amo es que no soy totalmente la jefa en nuestra casa", explicó Cyrus en una entrevista reciente. "Es una sensación de alivio poder suavizarme, porque él va a ver esto y dirá: 'No eres la jefa. Ambos somos los jefes'".Cyrus concluyó asegurando que el matrimonio no tiene por qué ser una limitación, sino todo lo contrario: "El matrimonio no necesita ser una prisión. En realidad, puede ser un patio de recreo", afirmó, cerrando con broche de oro una etapa de madurez y amor compartido que ahora celebran ante el mundo.