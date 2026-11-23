Durante su visita a Mumbai para la ceremonia de los premios Earthshot 2026, la princesa Catalina se encontró con una situación que ha debido manejar con frecuencia. Mientras participaba en un partido de críquet callejero junto al príncipe Guillermo y la leyenda deportiva india Sachin Tendulkar, una joven fanática le pidió que firmara un papel.Con educación, la princesa se negó y explicó: "Lo siento, no puedo firmar". Acto seguido, señaló a Tendulkar, animando sutilmente a la niña a pedirle la firma al astro del deporte, quien estaba firmando con entusiasmo fotografías, gorras y camisetas para los admiradores. Durante el evento, Catalina, quien lució un elegante traje de Veronica Beard y zapatos de tacón de dos tonos de Camilla Elphick, admitió entre risas: "Creo que necesitamos más práctica", agradeciendo a los niños por verla jugar y destacando lo "maravilloso" que era estar allí de nuevo.La negativa de la princesa no es un capricho, sino el cumplimiento de una estricta regla de la Familia Real Británica diseñada para prevenir fraudes y el mal uso de las firmas. Una firma real puede alcanzar sumas significativas de dinero en el mercado en línea, por lo que la institución evita a toda costa la circulación de falsificaciones. Como referencia, en 2017, una tarjeta de Navidad firmada por la fallecida reina Isabel II se puso a la venta en internet por 1,200 libras esterlinas.No es la primera vez que Catalina tiene que explicar esta norma. En 2023, durante el Chelsea Flower Show, una niña de siete años llamada Ruby le pidió que firmara un dibujo. La princesa le respondió con amabilidad: "Me llamo Catherine. No me permiten escribir mi firma, es solo una de esas reglas". A principios de este mismo año, durante una visita a Powys, Gales, tuvo que rechazar otra petición similar, ofreciendo en su lugar un apretón de manos y un abrazo antes de continuar saludando a los presentes.Aunque la regla es firme, ha habido una excepción notable. En 2010, el entonces príncipe Carlos (hoy rey Carlos III) rompió el protocolo durante una visita a St Blazey, Cornwall, tras conocer a Tony y Meg Hendy, cuya casa había sido devastada por lodo y agua. Al despedirse, el príncipe les preguntó si podía hacer algo para ayudarlos, y Meg le pidió con picardía un autógrafo para su hijo pequeño, Tom. Sorprendiendo a su equipo de seguridad, Carlos pidió un trozo de papel, escribió "CHARLES 2010" e incluso se disculpó por su "letra temblorosa" porque "nunca escribe de pie".La negativa a firmar autógrafos fue solo un pequeño momento dentro de una visita de tres días llena de compromisos oficiales. El miércoles, la pareja real se reunió con el primer ministro de la India, Narendra Modi, quien reorganizó su agenda para recibirlos antes de su regreso al Reino Unido. Durante el viaje, Catalina y Guillermo visitaron un hospital materno en Mumbai, donde la princesa saludó a una madre en duelo y aprendió sobre la elaboración de textiles tradicionales en un centro local. La ceremonia de los premios Earthshot 2026, que reconoce soluciones innovadoras para reparar el planeta, contó con la presencia de la estrella de Hollywood ganadora del Óscar, Rami Malek, y una actuación especial de la banda Take That.