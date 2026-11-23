La modelo Natasha Parra Sacramento, de 22 años y estudiante de la licenciatura en Psicología en la Universidad Anahuac, falleció el pasado jueves 19 de noviembre tras sufrir un grave accidente vial. El siniestro se registró en el kilómetro 12 de la carretera Mérida-Progreso, donde una carambola dejó a varias personas heridas y, trágicamente, cobró la vida de la joven.Al regresar a la Ciudad de México, Sebastián Rulli y Angelique Boyer fueron captados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y concedieron una breve entrevista al medio De La Rosa TV. Fue en este espacio donde los actores abordaron el sensible tema, aunque no revelaron si asistieron al funeral de la modelo ni confirmaron si mantenían algún vínculo personal con ella o su familia.Durante la entrevista, Angelique Boyer aprovechó la ocasión para compartir una reflexión sobre el manejo de la información en momentos de tragedia. La actriz destacó la importancia de difundir datos verídicos a través de las plataformas digitales para evitar especulaciones dañinas. "Ojalá como sociedad siempre podamos hacer el bien de esa forma", señaló Boyer, refiriéndose a la responsabilidad de compartir información correcta. Estas declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde surgieron dudas e interrogantes entre los seguidores sobre la naturaleza de la relación entre los artistas y la modelo fallecida.La noticia del fallecimiento de Natasha Parra fue confirmada oficialmente por sus seres queridos y por la Universidad Anahuac, institución donde la joven cursaba sus estudios superiores. Familiares y amigos se reunieron el viernes 20 de noviembre para despedirla y rendirle homenaje.Respecto a las causas del siniestro, Angelique Boyer mencionó en su intervención que, según se habría comentado, una persona podría haber provocado la carambola. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre la identificación o detención de algún responsable, por lo que la investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas de este trágico accidente en la capital yucateca.