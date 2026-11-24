En medio de los festejos por los 100 años del natalicio de José Alfredo Jiménez, su prima Raquel Jiménez compartió valiosas anécdotas que destacan la visión y generosidad del autor de El Rey. Raquel recordó que, en su infancia, José Alfredo solía visitar Dolores Hidalgo acompañado de diversas celebridades.Uno de esos recuerdos más preciados es el día en que conoció a Alberto Aguilera Valadez, mucho antes de que se consagrara como Juan Gabriel. Ante las dudas de algunos familiares sobre la capacidad del joven para dedicarse a la composición, José Alfredo lo defendió con firmeza, pidiéndoles que le prestaran atención: “Póngale cuidado y verán”, les dijo, vaticinando el enorme talento que el Divo de Juárez desplegaría años después en la música mexicana.Durante las charlas conmemorativas, Paloma Jiménez Gálvez también se dio a la tarea de desentrañar el trasfondo biográfico de algunas de las frases más icónicas del cantautor. Destacó el corrido Sonora, cuya letra dice: "Me encontré en unas tierras extrañas". Según Paloma, este pasaje narra la experiencia real de José Alfredo cuando cruzó la frontera hacia Nogales; al no sentirse a gusto en aquel lugar, decidió regresar a su tierra, plasmando esa vivencia en su obra.Para el cierre de los tres días dedicados a "El compositor de la gente", decenas de personas se dieron cita en punto de las 23:00 horas en el Jardín Principal de Dolores Hidalgo. Acompañados de bocinas que reproducían la inconfundible voz del cantautor, familias completas, niños y adultos mayores recorrieron las calles con gran entusiasmo, cantando sus éxitos a todo pulmón rumbo al Panteón Municipal.Aunque las rejas del panteón donde reposan sus restos permanecieron cerradas, se instaló un escenario a un lado del recinto. Allí, grupos y artistas locales, entre ellos Zila Figueroa, subieron a rendirle homenaje. El ambiente se llenó de conversatorios, puestos de comida con la gastronomía típica de la región y la presencia de familiares de José Alfredo, creando una atmósfera de profunda celebración y respeto.El broche de oro en el IndautorLas actividades del centenario no terminan en Guanajuato. El próximo 15 de enero, conmemorando el Día del Compositor, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) recibirá la exposición José Alfredo, compositor. Esta muestra servirá como el cierre oficial y definitivo de las celebraciones por los 100 años del legado inmortal del autor de El mundo.