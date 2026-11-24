Durante su concierto en el United Center de Chicago, en el marco de su gira "Songs in the Key of Life 50th Anniversary Tour", Stevie Wonder hizo una pausa entre sus éxitos para abordar directamente las especulaciones que circulan en internet. Con un tono juguetón pero firme, el artista le dijo a la multitud: "Si creen que realmente puedo conducir o ver, suban al coche conmigo y veremos qué nos pasa al final".A pesar de la claridad de su respuesta, las teorías sobre la visión de Wonder no se limitan a los rincones más oscuros de la red; de hecho, han sido alimentadas por anécdotas compartidas por otras grandes celebridades.En 2019, durante una aparición en el programa de Kelly Clarkson, Lionel Richie confesó que pasó toda su vida pensando: "Él puede ver. Sé que puede ver". Richie relató una ocasión en la que Wonder lo invitó a su casa para escuchar una nueva canción en el coche. "Me dijo que me sentara en el lado del pasajero y él en el del conductor. Encendió el auto, puso la cinta y luego hizo este movimiento como si estuviera retrocediendo el coche y comenzó a conducir hacia atrás por la entrada. Yo grité: '¡Stevie! ¿Qué estás haciendo?', y él respondió: 'Te pillé, ¿verdad?'".Ese mismo año, la leyenda de la NBA Shaquille O'Neal compartió una historia similar en el programa Inside the NBA de TNT. O'Neal aseguró que, al entrar al vestíbulo de su edificio en Wilshire Boulevard, la puerta del ascensor se abrió y era Stevie Wonder. "Me dijo: '¿Qué pasa, Shaq?', presionó el botón, subió al ascensor, me saludó de nuevo y se bajó en su piso", relató O'Neal entre las risas de sus copresentadores, insistiendo en que era una historia verdadera.Frente a estos relatos, los hechos médicos son contundentes. Stevie Wonder nació con seis semanas de prematuridad y desarrolló retinopatía del prematuro, una enfermedad que a menudo provoca el desprendimiento de la retina, dejándolo ciego. En su juventud, asistió a la Escuela para Ciegos de Michigan en Lansing, donde desarrolló sus extraordinarias habilidades musicales.Los llamados "teóricos de la verdad sobre Stevie Wonder" (Stevie Wonder Truthers) suelen señalar otros incidentes para respaldar sus dudas. Entre ellos destacan: