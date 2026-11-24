Durante una entrevista con Melo Montoya, la actriz y productora Yolanda Garza, amiga cercana del fallecido actor, compartió impactantes anécdotas sobre la convivencia entre García y la familia del cantante. Garza describió a Luisito Rey como una persona "muy, muy agresiva", especialmente bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.Según el relato, Andrés García no toleraba bajo ninguna circunstancia que se agrediera a una mujer o a un menor frente a otros. "Se enteraba de que cacheteaba a Luismi e iba y le daba 20 al papá, Andrés estuvo a punto de matarlo", explicó Garza, destacando el carácter protector del protagonista de Tú o nadie, quien jamás fue visto por ella agrediendo físicamente a una mujer.A pesar de la tensión y los conflictos constantes, García permitió que Luisito Rey se quedara en su casa. La razón, según Garza, era puramente humanitaria: evitar que Marcela Basteri y sus hijos terminaran en la indigencia. El actor habría confrontado al padre del cantante con las siguientes palabras: "Y no te corro, hijo de tu madre, por ellos, porque no los voy a dejar ir a la calle".Este acto de generosidad consolidó un vínculo paternal entre García y Luis Miguel. El cantante, quien lo llamaba cariñosamente "papá Andrés", solía visitarlo en Acapulco y, con el tiempo, incluso adquirió una propiedad en el puerto para estar cerca de quien fue una figura clave en sus primeros pasos artísticos.La relación entre Andrés García y Luisito Rey, que comenzó con cercanía, se deterioró irreversiblemente debido a las diferencias sobre el manejo de la vida y carrera del cantante, así como por los episodios de maltrato.El propio García había confirmado esta dinámica en entrevistas pasadas. En mayo de 2018, en el programa Ventaneando, calificó a Luisito Rey de abusivo y señaló que se aprovechaba de todo. A la actriz Lucía Méndez le confesó que casi crió a "Micky" porque intervenía para protegerlo de su padre, lo que marcó el inicio del distanciamiento.Otro episodio que selló la ruptura fue un altercado físico en España. García relató a Gustavo Adolfo Infante que viajó a ese país a petición de Luisito Rey para ver a Luis Miguel. Tras dos semanas de espera y un encuentro frustrante, García le pidió a Luisito Rey que le cambiara un cheque al quedarse sin dinero. Ante la negativa del padre del cantante, la discusión escaló a los golpes: "Total que se puso flamenco y le puse una zarandeada ahí mismo que hasta salió la abuela de Micky a decirme que lo soltara", recordó el actor.