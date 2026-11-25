En una reciente entrevista con la revista TVNotas, Arturo Vázquez abrió su corazón sobre la complicada etapa que atraviesa. A sus 62 años, el actor reveló que enfrenta grandes dificultades para conseguir trabajo estable, lo que lo ha llevado a depender de la generosidad de su círculo cercano. "No tengo trabajo, ni de jardinero ni de mensajero, no tengo un papel de nada. Es increíble de qué vivo, porque es de las ayudas de mis amigos, de préstamos con mis primos y de lo que pueda", confesó el intérprete. A pesar de esta precaria situación, Vázquez aseguró que lleva un registro meticuloso de las cantidades que le prestan y mantiene un firme compromiso de devolver ese dinero. También reflexionó sobre el duro impacto emocional que provoca la falta de llamados en la comunidad actoral, señalando que muchos llegan a cuestionar su propio valor profesional cuando el trabajo escasea.La muerte de su madre, la legendaria actriz Isela Vega, ocurrida en marzo de 2021, marcó un punto de inflexión, ya que representó para él la pérdida de uno de sus principales respaldos económicos y personales.Ante sus dificultades financieras, surgieron cuestionamientos sobre la posibilidad de recurrir a su padre, el icónico cantante Alberto Vázquez, para conseguir oportunidades en sus presentaciones musicales. Arturo explicó que, aunque en el pasado sí llegaron a colaborar (especialmente alrededor de 2005), actualmente considera que esa alternativa es complicada. "Él está descansando en su casa con su familia, viviendo la vida muy chévere", comentó Arturo, quien dejó claro que no tiene intención de solicitarle dinero. A su edad, considera que debe hacerse responsable de su propia situación y no cargar a su padre con esa obligación.Cabe recordar que la historia familiar de Arturo no ha estado exenta de distanciamientos. Alberto Vázquez supo que Arturo era su hijo hasta que este alcanzó la mayoría de edad, llegando a declarar en 2020 que su relación con Isela Vega había sido fugaz y acusándola de haberle ocultado la existencia del joven. Aunque Arturo reconoció en 2022 que mantenía contacto con su padre, nunca lograron construir una relación cercana.A pesar de los baches, Arturo Vázquez Vega cuenta con una sólida trayectoria como actor, cantante, músico y compositor. El público lo recuerda con cariño por su participación en la clásica serie Cachún Cachún Ra Ra, así como por sus roles en telenovelas y producciones como El privilegio de amar, Las vías del amor, Dos hogares, La rosa de Guadalupe y Mi adorable maldición. También ha desarrollado una carrera musical con proyectos como "Arturo Vázquez y sus Sentidos Alterados".Por ahora, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) representa otro pequeño, pero vital, respaldo para su economía, gracias a los ingresos por derechos de repeticiones de programas y telenovelas en los que participó en el pasado, manteniendo viva la llama de su legado artístico en medio de la adversidad.