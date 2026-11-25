El actor Steven Hack murió el jueves 19 de noviembre en su hogar en Los Ángeles, California, tras sufrir un "repentino e inesperado evento cardíaco". Según el certificado de defunción obtenido por la revista People, la causa oficial fue una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La noticia fue confirmada por la InterAct Theatre Company, agrupación teatral de la que Hack fue miembro fundador. La organización lo recordó en redes sociales como "un intérprete talentoso y versátil" y "un magnífico artista gráfico", destacando su gran creatividad, humor, calidez y generosidad, cualidades que ayudaron a dar forma al colectivo durante sus primeros años en 1989.Nacido en St. Louis, Missouri, y formado en el California Institute of the Arts y la American Academy of Dramatic Arts, Hack construyó una sólida carrera en los escenarios. Su debut en la pantalla grande llegó en 1978 con la icónica película Vaselina (Grease), donde apareció como uno de los bailarines adolescentes en el número final "We Go Together", ejecutando algunas acrobacias durante la secuencia.En 1982 se incorporó a la producción original de Broadway del musical Cats, donde trabajó durante cinco años interpretando distintos personajes como suplente. Posteriormente, participó en A Chorus Line, primero cubriendo cuatro papeles y más tarde interpretando a Greg en la gira nacional. Hack llegó a formar parte de la función número 3,389 del musical, que en su momento estableció un récord de permanencia en el circuito. El actor confesó en 2025 que audicionó nueve veces para esta obra durante cuatro años antes de conseguir el papel.En el cine, también dejó su marca con participaciones en películas como Minority Report, Intolerable Cruelty y Thor: The Dark World.En la pequeña pantalla, Hack acumuló numerosas participaciones en series exitosas como The West Wing, Desperate Housewives, Marvel’s Agent Carter, Criminal Minds y The Mentalist. Los fans lo recordarán especialmente por su papel de Walker #1 en el episodio "The Sponge" de Seinfeld (1995), y por su recurrente interpretación del doctor Fred Bobb, un hematopatólogo, en la serie Scrubs.Más allá de la actuación, Hack fue una figura fundamental en la escena teatral de Los Ángeles. Escribió y protagonizó la obra unipersonal Willie’s Son, por la que obtuvo nominaciones a los premios Ovation y A.D.A. Además, perteneció durante más de dos décadas a la Television Academy y trabajó extensamente en comerciales, tanto frente a la cámara como en voz en off.Meses antes de su fallecimiento, Hack expresó públicamente su deseo de regresar a Scrubs. En mayo de 2026 se reunió con el creador de la serie, Bill Lawrence, durante un evento de la plataforma Rooster, y después publicó en Instagram abogando por el regreso de su personaje en un posible relanzamiento: "Alguien necesita un hematopatólogo", escribió, dejando un último guiño a uno de los roles que más cariño le generó entre el público.