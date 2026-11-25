El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos confirmó que Inés Gómez Mont fue liberada el 23 de noviembre de 2026, después de permanecer casi cuatro semanas bajo custodia migratoria. La conductora, quien fue detenida por agentes del ICE en Miami, Florida, el pasado 30 de octubre, ingresó legalmente a EE. UU. en enero de 2021 con una autorización temporal que estaba a punto de vencer, pero que derivó en problemas migratorios.Al aceptar la salida voluntaria, Gómez Mont evitó un proceso de deportación formal, aunque su paradero exacto se mantiene en reserva. Se especula que podría haber viajado a España, país del que también posee nacionalidad y que ha sido descrito como su "segunda casa", aunque también existe la posibilidad de que haya regresado a México para enfrentar los cargos en su contra.La situación legal de la exconductora en México es grave. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra: