Entre los gritos de miles de compatriotas en el Coliseo José Miguel Agrelot, Jennifer Barreto rompió en llanto al ser anunciada como la nueva Miss Universo 2026, recibiendo la corona de manos de su predecesora, Fátima Bosch. Este triunfo tiene un significado sin precedentes: por primera vez en los 75 años de historia del certamen, una mujer casada y madre ocupa el trono.La organización modificó su reglamento en 2022 para permitir la participación de mujeres casadas y madres a partir de 2023, rompiendo con una regla que en el pasado, como en el caso de la estadounidense Mary Leona Gage hace 69 años, costó la corona a sus ganadoras. Barreto, de 27 años, posee una maestría en Psicología, está casada con un sargento del Ejército de Estados Unidos y es madre de Penélope, de siete años. Apenas en febrero pasado realizó su primera pasarela, y anoche deslumbró con un vestido blanco y plata del diseñador Luis Antonio, inspirado en las cinco ganadoras puertorriqueñas anteriores, luciendo la nueva corona "The Radiance of an Eternal Legacy", elaborada en oro blanco con 3,150 diamantes.México aspiraba a conseguir su quinta corona, y la representante jalisciense, María Vargas, logró colocarse entre las 30 semifinalistas gracias a su desempeño en las competencias preliminares y las entrevistas con el jurado. Aunque Vargas desfiló con seguridad en un bikini morado con aplicaciones brillantes en un escenario que recreaba los paisajes de Puerto Rico, su nombre no fue pronunciado al anunciarse a las 12 semifinalistas.Sin embargo, México tuvo un momento cumbre con la despedida de Fátima Bosch. Deslumbrante con un vestido azul turquesa de corte sirena y portando la corona "Luz de Infinito", Bosch realizó su último recorrido alzando una banda con la leyenda "Viva Cristo Rey". Con el alma llena de gratitud, la reina saliente dejó un mensaje de autenticidad y fe: "Quise enseñarle al mundo que ser auténtica es tener el valor de ser tú mismo... nunca tengas miedo de ser tú misma, de defender lo que crees y dejar que Dios guíe tus pasos".Las cinco finalistas que llegaron a la última ronda fueron Bea Millan-Windorski (Filipinas), Georgia Waddington (Nueva Zelanda), Clara Vegas (Venezuela), Melissa Núñez (República Dominicana) y Jennifer Barreto (Puerto Rico). Ante la pregunta final sobre qué es lo que más necesita el mundo de sus líderes ahora, Barreto y Vegas coincidieron en la necesidad de la empatía, mientras que las demás abordaron la rendición de cuentas, el cuidado del medio ambiente y el respeto a los orígenes.Tras eliminarse una a una a las finalistas, el duelo final quedó entre República Dominicana y Puerto Rico, quienes unieron sus palmas antes de que se hiciera oficial la histórica victoria de Barreto. Como cierre de la velada, se anunció que Costa Rica será la sede del certamen en 2027, dejando a Puerto Rico celebrando un regreso triunfal y un nuevo capítulo de inclusión en la historia de Miss Universo.