El viernes 20 de noviembre de 2026, el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles emitió una orden que obliga a Jessica Alba a entregar 577,481 dólares a Cash Warren. Según los documentos judiciales, estos fondos corresponden a los recursos de la actriz acumulados hasta el 30 de junio de 2026 en un plan de participación en las ganancias de HonorBar Inc., la empresa vinculada a la estrella de Los Cuatro Fantásticos. Warren tendrá la opción de elegir cómo recibir este dinero, ya sea en un solo pago o a través de una cuenta individual de jubilación u otro plan de retiro. El monto final se ajustará según las ganancias o pérdidas de las inversiones hasta la fecha de la entrega. La resolución especifica que, una vez recibido este pago, Warren no tendrá derecho a reclamar otros beneficios relacionados con la compañía de su exesposa, cerrando así este capítulo financiero. Esta cantidad se suma a los 3 millones de dólares que Alba aceptó entregarle previamente para equilibrar la división de los bienes adquiridos durante su matrimonio, acuerdo que se concretó al finalizar su divorcio en 2026.Más allá de las disposiciones económicas, la expareja alcanzó un acuerdo para compartir la custodia legal y física de sus tres hijos: Honor Marie (18 años), Haven Garner (15 años) y Hayes Alba (8 años). Asimismo, se estableció que ninguno de los dos deberá pagar manutención conyugal al otro.Alba solicitó el divorcio en enero de 2025, citando "diferencias irreconciliables" y estableciendo el 27 de diciembre de 2024 como la fecha oficial de separación. La pareja, que había contraído matrimonio en mayo de 2008, hizo pública la ruptura a través de Instagram. En aquel momento, la actriz explicó que la decisión respondía a una etapa de cambios personales: "He estado en un camino de autodescubrimiento y transformación durante años, tanto a nivel individual como en mi relación con Cash. Seguimos adelante con amor, amabilidad y respeto mutuo, y siempre seremos una familia. Nuestros hijos siguen siendo nuestra máxima prioridad".Desde la formalización del divorcio, Alba y Warren han demostrado mantener una relación cordial, coincidiendo en distintas actividades familiares y celebraciones centradas en el bienestar de sus hijos. En junio de 2025, la actriz dedicó un emotivo mensaje a su exesposo por el Día del Padre, destacando su compromiso: "Nuestros hijos no podrían tener un papá mejor: cálido, amable, presente y siempre sabe exactamente qué decir".Mientras Warren se enfoca en su rol de padre y en sus propios proyectos, Jessica Alba, de 45 años, ha avanzado en su vida personal. Actualmente, la actriz mantiene una relación sentimental con el actor Danny Ramirez, con quien ha sido vinculada públicamente desde el verano de 2025, cerrando así un ciclo y abriendo uno nuevo con estabilidad y respeto mutuo.