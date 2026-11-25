Keanu Reeves visitó esta tarde una librería en el sur de la Ciudad de México para repartir firmas de su obra recién lanzada, "El libro de otro lugar". Sin embargo, la ausencia de un gran anuncio mediático o una convocatoria abierta dejó fuera a la gran mayoría de sus admiradores, quienes se enteraron del evento a través de las publicaciones en tiempo real de la propia cadena de librerías. La situación evocó recuerdos de un incidente similar ocurrido hace unos meses en el mismo establecimiento, cuando un evento con el realizador Alejandro González Iñárritu terminó rebasando la capacidad y organización del lugar. La sorpresa fue tal que incluso figuras públicas, como la actriz Liz Gallardo, expresaron su desconcierto en los comentarios de la librería: "¿Que qué? Por qué yo no supe de esto, no puede ser", escribió, solicitando que le apartaran uno de los ejemplares firmados por el histrión.La molestia de los fans no se hizo esperar en las plataformas digitales, donde acusaron a la librería de favorecer a un público selecto en lugar de a los lectores genuinos. Usuarios como @franzjhm lamentaron que el evento se viera "muy de nicho", añadiendo: "Es una lástima que tomen en cuenta a los que dejan el dinero: los fans y los lectores".Por su parte, @sabiyori fue más directo al afirmar: "Puro influencer, no fans ni lectores", mientras que @zury_lovelace resumió el sentir general con un: "Es una verdadera tristeza que no hayan avisado". Las imágenes y videos compartidos por la librería mostraban a un Reeves relajado y feliz en la planta alta, firmando los libros sin multitudes a su alrededor, lo que solo alimentó la percepción de un evento cerrado y poco accesible.A pesar de la controversia organizativa, los videos capturaron momentos entrañables del actor interactuando con su obra. En uno de los clips, Reeves hace movimientos con los brazos para enfatizar el aroma de las páginas, preguntando: "¿Pueden oler esto?". Además, el actor definió la esencia de su novela de ciencia ficción en solo tres palabras: "vida, muerte, voluntad". Acompañó esta reflexión con un mensaje profundo para sus lectores: "Pase lo que pase, cuenta nuestra historia, cuenta tu historia, cuenta la historia que viene hacia ti".Este efímero paso por la librería sirvió como antesala a la verdadera razón de su visita a la capital mexicana. Horas después de la firma, Keanu Reeves se presentó en el Estadio Fray Nano para deleitar a sus seguidores con su faceta musical. Acompañado por sus grupos Puscifer y Dogstar, el actor-músico actuó como previo al estelar concierto de la banda A Perfect Circle, cerrando así una jornada intensa y llena de contrastes para el astro de Hollywood en la Ciudad de México.