Laura Zapata fue informada recientemente de que Jessica "N", la enfermera que estaba a cargo del cuidado de su abuela, podría cumplir su sentencia fuera de prisión. Este hecho contradice el dictamen de un juez que, en junio de este año, había condenado a la joven a cuatro años de prisión sin privilegios por los delitos de negligencia, lesiones y omisión de cuidado.La actriz expresó su total inconformidad ante esta modificación. "Tres magistrados dan la orden de que no se cumpla la orden del juez, modifican la sentencia... ella está evitando pisar la cárcel, que es donde tiene que estar", declaró Zapata en el programa Venga la alegría, mostrando su frustración por lo que considera un retroceso en la impartición de justicia.La legendaria actriz Eva Mange falleció el 24 de junio de 2022 a los 104 años de edad. Había regresado a vivir con su nieta un año y cinco meses antes, después de sufrir desatenciones en la residencia Le Grand Senior Living. Fue allí donde Jessica "N" la tuvo a su cargo, y las investigaciones revelaron que la anciana presentaba múltiples llagas en diferentes partes del cuerpo, incluyendo una con una profundidad de aproximadamente nueve centímetros.Desde el fallecimiento de su abuela, Zapata ha mantenido una lucha incansable. Ha enfatizado en múltiples ocasiones que su insistencia no busca solo una reparación personal, sino sentar un precedente para que la dignidad humana de las personas de la tercera edad esté asegurada y ningún otro adulto mayor tenga que pasar por una situación similar.Ante la resolución de los magistrados, Laura Zapata ya ha tomado acciones concretas. Indicó que dejó por escrito, con su propia letra, su total desacuerdo con la aprobación del amparo."Voy a apelar esta resolución... pedí que se le avisara a Jessica 'N' que sigue siendo delincuente, la sentencia sigue en pie", precisó la actriz. Con este movimiento legal, Zapata busca que la sentencia original sea respetada y que la responsable enfrente las consecuencias de sus actos dentro del sistema penitenciario, tal como fue dictaminado inicialmente.