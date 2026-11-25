La noticia del compromiso de Leonardo Aguilar tomó por sorpresa a su audiencia, especialmente porque a inicios de noviembre, en una entrevista con el programa Ventaneando, el cantante había sido tajante al descartar una boda a corto plazo. En aquella ocasión, aunque reconoció estar enamorado y ver a Adriana como su futura esposa, respondió con firmeza ante la pregunta sobre el matrimonio: "Primero mi carrera", marcando una clara prioridad por su trabajo musical sobre los planes familiares.Sin embargo, semanas después, la imagen de Adriana luciendo un anillo de compromiso con un diamante circuló en redes, obligando al artista a ofrecer declaraciones públicas para aclarar su nueva etapa y el cambio en su perspectiva.En una reciente entrevista con el programa Sale el Sol, Leonardo abordó su vida sentimental con una actitud de paz y felicidad. "Sí, el amor llegó. Estoy muy contento, estoy en paz. Estoy muy enfocado en mis seres queridos, en mi carrera y estoy en la lucha constante de encontrar el balance", expresó el intérprete.A pesar del compromiso, el cantante insistió en que su enfoque profesional sigue vigente: "Yo creo en el amor, yo creo en el matrimonio, yo creo en la familia. Por supuesto que a mí me encantaría, pero de verdad es que mi enfoque es que llevo muchos años en mi carrera y siento que apenas le voy agarrando la onda y no lo quiero soltar, así que mi prioridad es esa".Para explicar este paso, Leonardo señaló a sus padres como su mayor referente: "Yo crecí viendo a mis papás casados siempre, sin problemas, con mucho amor, con mucho trabajo". Además, destacó el invaluable aprendizaje profesional que recibió de su padre, Pepe Aguilar, al verlo trabajar y producir en las giras, prometiendo aplicar esa disciplina y humildad en esta nueva etapa de su vida.Adriana Caballero Fridstein, de 27 años, es originaria de Villahermosa, Tabasco. Es licenciada en Imagen Pública y cuenta con estudios en teatro musical, una formación que combina con éxito en su vida profesional. Actualmente, Adriana maneja su propio negocio de asesoría de imagen y trabaja como consultora de relaciones públicas. Además de su faceta empresarial, ha destacado en el ámbito de los certámenes de belleza, logrando un lugar como finalista en el concurso La Flor de Tabasco 2024.La relación entre el cantante y la empresaria se ha caracterizado por la discreción. Los primeros rumores de romance surgieron en enero de 2026, cuando fueron vistos juntos en la fiesta de cumpleaños de Christian Nodal, el 11 de enero. Meses después, Leonardo decidió oficializar el noviazgo en sus redes sociales, publicando una fotografía junto a Adriana para celebrar su cumpleaños con un mensaje romántico, confirmando así lo que hasta entonces eran solo especulaciones. Desde entonces, la pareja mantuvo un perfil bajo, hasta que el reciente anuncio del compromiso los ha puesto de nuevo en el centro de la atención del espectáculo regional mexicano.