En un reciente encuentro con la prensa, Mía Rubín, hija de los reconocidos artistas Andrea Legarreta y Erik Rubín, habló abiertamente sobre los grandes cambios que ha experimentado en los últimos meses. Lejos de mostrar tristeza por el fin de su relación con el rejoneador Tarik Othón, la cantante aseguró que este proceso le ha permitido descubrir quién quiere ser tanto en su vida personal como en su carrera."Ha habido cambios muy grandes dentro de mí, una transformación que he tenido estos últimos meses, de encontrarme, de ver quién quiero ser yo, qué quiero transmitir no nada más como cantante sino como artista", expresó. Mía enfatizó que su bienestar actual va más allá de su estado sentimental, afirmando sentirse "más segura, más feliz, más plena y más bonita", y destacando la libertad de no tener que dar explicaciones a nadie sobre su vida.Como parte fundamental de este proceso de autodescubrimiento, Mía Rubín reveló que la terapia psicológica ha sido una herramienta clave para cuidar su salud emocional. Aprovechó la conversación para hacer un llamado a sus seguidores a priorizar su bienestar mental, sin importar las circunstancias: "Tomando terapia siempre, sin importar lo que pase, vayan a terapia siempre porque es importante saber cómo manejar las cosas, estén pasando por algo o no, siempre es súper importante la terapia", aconsejó con firmeza.Ante la curiosidad del público sobre el destino de Aquiles, el caballo que Tarik Othón le regaló en mayo de 2024 para celebrar su primer aniversario, la cantante aclaró que el animal sigue siendo parte de su vida. "Pues sigue ahí, mi caballo es mi bebé, es mi mascota. Lo tengo en un rancho", respondió, demostrando el profundo cariño que le conserva.Mía y Tarik hicieron pública su relación en mayo de 2023 y, después de más de tres años juntos, confirmaron su separación en 2026. La cantante fue enfática en explicar que fue una decisión de mutuo acuerdo y descartó rotundamente que una tercera persona hubiera intervenido en el rompimiento.Con la mente y el corazón enfocados en construir el camino que desea seguir, Mía Rubín está inmersa en nuevos proyectos musicales. Recientemente lanzó el sencillo Replay, una canción con la que busca mostrar una faceta distinta y acercarse al concepto de artista pop que tiene en mente, marcando así el inicio de una nueva y prometedora etapa en su trayectoria artística.