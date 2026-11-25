En una entrevista con el programa Ventaneando, Olga Breeskin reveló que el 13 de octubre de este año recibió un mensaje de texto que parecía provenir del cantante puertorriqueño Daddy Yankee. Dado que ambos profesan la religión cristiana, a la artista no le pareció extraño el contacto, especialmente cuando el supuesto intérprete la saludó como "hermana Olga", una forma de trato habitual entre creyentes, y le ofreció una donación para apoyar su proyecto más importante: un curso de violín para niños y jóvenes."Me dice... hermana Olga, cuál es tu proyecto más importante en este momento. Le digo... mi curso de Violín para niños y jóvenes. 'Yo te voy a donar, ya tengo toda tu información'", relató Breeskin sobre el inicio de la interacción que la llevaría a la trampa.La sospecha surgió cuando la violinista se percató de que el estafador ya contaba con sus datos personales. Poco después, confirmó sus temores al descubrir que los delincuentes habían accedido a su cuenta bancaria, la habían vaciado por completo y la habían dejado en números rojos. "No sé cómo se metieron a mi cuenta, me vaciaron mi cuenta, me dejaron sobregirada. Quiere decir que ahora, aparte de que me vaciaron la cuenta, le tengo que pagar al banco", detalló la artista, quien señaló que la estafa le ocasionó una deuda de 1,500 dólares (aproximadamente 29,179 pesos mexicanos).La situación se ha agravado con el paso de los días, ya que Breeskin aseguró haber recibido mensajes de acoso e intentos de extorsión, incluyendo el envío de fotografías de lugares que frecuenta, como su iglesia y el exterior de su casa, lo que ha generado un clima de temor en su entorno.Ante la gravedad de los hechos, la músico confirmó que ya interpuso una demanda en Estados Unidos y pidió a personas cercanas al círculo de Daddy Yankee que estén al tanto y reporten el uso ilícito de la identidad del cantante. Además, Breeskin aprovechó su plataforma para alertar a la población sobre modus operandi similares que involucran a otras figuras públicas. "No me puedo quedar callada. Acabo de ver un promo del Canelo Álvarez que dice: 'Mexicanos, aquí estoy para ayudarlos, mándenme en el link su número de teléfono'", advirtió, instando a la ciudadanía a no caer en este tipo de trampas digitales y a verificar siempre la autenticidad de los mensajes antes de compartir cualquier dato personal o financiero.