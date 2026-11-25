Durante la primera semana de La Mansión VIP, la producción del reality preparó una sorpresa que conmovió tanto a los participantes como a la audiencia. Mientras otros habitantes recibían mensajes de sus familias, Paola recordó con tristeza que mantenía una relación distante con su madre, rompiendo en llanto al hablar del tema. Como respuesta a esta confesión, la producción le tendió una trampa emocional positiva: al entrar a la habitación VIP, Paola descubrió que su madre la estaba esperando. La influencer se acercó inmediatamente para abrazarla y, entre lágrimas, le preguntó por qué había ido a visitarla, dando paso a un intercambio de cariño y palabras que buscaban sanar la relación.La separación entre Paola y su madre se había prolongado durante casi un año. Según lo que la influencer ha compartido, el detonante principal del conflicto fue el regreso de Paola a vivir cerca de ella en León, Guanajuato. A pesar de ser una mujer adulta e independiente, Paola sentía que su madre intentaba intervenir constantemente en sus decisiones personales, incluyendo sus gastos, compras y relaciones, lo que generaba fuertes desacuerdos.Sin embargo, el conflicto también tiene raíces más profundas en la infancia de la influencer. Paola reveló que, cuando tenía 11 años, su madre se fue a vivir con una pareja, dejándola a ella y a sus hermanas al cuidado de su abuela. Aunque reconoció que su madre nunca dejó de enviar apoyo económico, su ausencia física tuvo un impacto significativo. Paola tuvo que dejar la secundaria para comenzar a trabajar y enfrentó situaciones muy difíciles durante su crecimiento, incluido el rechazo al expresar su identidad.El reencuentro en La Mansión VIP permitió que ambas compartieran un momento de acercamiento genuino. Paola aprovechó la oportunidad para expresarle a su madre su arrepentimiento por el distanciamiento que habían mantenido.Aunque no se detalló si esta visita representa la resolución total de todas sus diferencias, el abrazo y las palabras que intercambiaron mostraron una clara disposición de ambas partes para reencontrarse y comenzar a sanar después de meses sin mantener una relación cercana, cerrando uno de los capítulos más emotivos de esta temporada del reality.