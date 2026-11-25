De acuerdo con nuevos documentos judiciales obtenidos por medios internacionales, el patrimonio de la fallecida actriz de Nashville y Heroes asciende a un total de 6,232,119 dólares. Esta cifra incluye 5,108,519 dólares en bienes personales y 1,023,600 dólares en bienes raíces. Dado que Panettiere falleció intestada (sin dejar un testamento válido), Klitschko, de 50 años, solicitó al tribunal de sucesiones de Los Ángeles que se nombre a Melissa Moskal Bencivenga, una asesora fiscal y financiera, como administradora oficial de la herencia. La actriz, quien también generaba alrededor de 100,000 dólares anuales en ingresos por sus propiedades personales, dejó a su hija Kaya como única beneficiaria de este patrimonio.La solicitud legal se vuelve más urgente debido a las alarmantes alegaciones de Klitschko sobre el posible robo de bienes de la actriz. En una presentación explosiva, el exboxeador afirmó tener información de que una "persona ajena a la familia", previamente conectada con Panettiere, vendió artículos de su propiedad, incluidas joyas, a una casa de empeño.El establecimiento se ha negado a divulgar información específica sin el contacto directo de las fuerzas del orden. Por ello, Klitschko ha solicitado que su nombramiento como tutor incluya la facultad de autorizar una investigación policial para recuperar los bienes sustraídos. Los documentos revelan que, antes de su muerte, ya se habían implementado medidas de seguridad en la casa de la actriz (como el cambio de cerraduras y el reubicación de unidades de almacenamiento con ropa de diseñador) debido a que un individuo desconocido había logrado acceder sin autorización a la propiedad.El principal objetivo de Klitschko con estas acciones legales es proteger la herencia de su hija Kaya, de 11 años. El ex campeón de peso pesado tiene la custodia completa de la menor desde 2018, cuando Panettiere tomó la "difícil decisión" de cederla debido a su profunda batalla contra la depresión posparto y la adicción a las sustancias, lo que la llevó a ingresar a rehabilitación. Desde entonces, Kaya reside con su padre en Ucrania.Aunque la niña no es residente de California, el tribunal tiene jurisdicción sobre la tutela de su patrimonio porque, como única heredera, tiene derecho a la totalidad de los activos sujetos a la administración sucesoria en ese estado. Klitschko advierte que, sin un representante legal inmediato, existe un "riesgo real y continuo" de que los bienes restantes sean vendidos, transferidos o se vuelvan irrecuperables.La oficina del médico forense del condado de Greenville confirmó la semana pasada que la causa de la muerte de Panettiere, ocurrida el 16 de agosto de 2026 a los 36 años, fue un accidente por "efectos tóxicos" de una combinación de fentanilo, 4-ANPP (un precursor químico del fentanilo), alprazolam (Xanax), metocarbamol (un relajante muscular) y quetiapina (un antipsicótico). La investigación sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento continúa abierta. Se reportó que su novio intermitente, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach, se encontraban en la escena cuando la actriz fue declarada muerta, añadiendo una capa de complejidad al caso que las autoridades siguen evaluando mientras la familia lucha por preservar el legado financiero y material que Panettiere dejó para su hija.