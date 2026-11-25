Durante la tarde del 23 de noviembre de 2026, una fuerte explosión seguida de un incendio se registró en el domicilio del cantante Gerardo García Hernández, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. De acuerdo con los reportes preliminares, la causa del siniestro habría sido una fuga de gas cerca del área de lavandería de la vivienda, aunque las autoridades aún no emiten una conclusión oficial.El estallido provocó lesiones a tres personas: el propio Pepo López, su esposa Karla Guadalupe y una mujer identificada como Flor. Todas fueron trasladadas de inmediato al hospital más cercano para recibir atención médica. El fuego causó daños materiales significativos en la segunda planta de la casa, afectando principalmente la lavandería, una recámara y un ventanal.A través de un comunicado oficial, la agrupación 'Passion Vallenata' informó a sus seguidores que Pepo López se encuentra estable y recuperándose en el hospital. El texto asegura que sus quemaduras "no ponen en riesgo su vida" y que se estima su alta médica en un periodo de 4 a 5 días. El comunicado no proporcionó detalles adicionales sobre el estado de salud de su esposa y la otra mujer afectada.Debido a este incidente, la banda anunció la postergación de sus presentaciones programadas para esta semana. "Nos comunicaremos directamente con los contratantes de los eventos programados esta semana, agradeciendo su comprensión y solidaridad. Nuestra prioridad es su recuperación y confiamos en que muy pronto estaremos nuevamente en el escenario", señalaron.Este no es el primer incidente grave que enfrenta el cantante de 35 años, originario de Monterrey. Pepo López ya había demostrado una gran fortaleza en 2023, cuando sobrevivió a un ataque armado durante un evento benéfico en la misma ciudad. En aquella ocasión, recibió varios impactos de bala y perdió una pierna, pero tras un largo proceso de recuperación, logró regresar a los escenarios con la ayuda de una prótesis, consolidando su imagen como un artista resiliente.Ahora, la comunidad musical y sus seguidores se unen para enviarle mensajes de apoyo y fuerza, confiando en que, al igual que en ocasiones anteriores, logrará superar este difícil trance y volverá a los escenarios.