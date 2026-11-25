Durante su más reciente visita al programa de Montse y Joe, Nicola Porcella comenzó a molestar a Wendy Guevara, asegurando que la influencer últimamente se mostraba muy feliz porque la persona con la que está saliendo se porta "como todo un caballero", llegando a abrirle la puerta del auto y pagar las salidas.Mientras "La Perdida" escuchaba y se reía nerviosamente, el juego subió de tono cuando Nicola le preguntó si quería que dijera el nombre del afortunado. Wendy, con seguridad, le puso un alto inmediato y contraatacó: "Como quieras, si quieres ahorita yo platico también de tu chava, como tú quieras, porque ayer nos la pasamos espectacular y ella me cae bien". Finalmente, ambos amigos sellaron una promesa con el dedo meñique para dejar de exponerse mutuamente, dejando a Nicola con "la cola entre las patas".Aunque ni Wendy ni Nicola revelaron nombres, en redes sociales ha cobrado fuerza la teoría de que el nuevo galán de la conductora es el bailarín mexicano Eduardo Martínez, mejor conocido como Lalo Oconner.Las especulaciones se intensificaron después de que Wendy agradeciera públicamente un regalo enviado por el bailarín. Además, ambos han sido vistos en citas casuales para cenar, fotografías que han sido subidas a las redes de la influencer y compartidas también por Lalo. Para añadir más leña al fuego, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México reveló en el pasado que su tipo de hombre ideal son aquellos con físico de bailarín o stripper, lo que encaja a la perfección con el perfil de Oconner.Eduardo Martínez es un bailarín y modelo fitness que ha ganado gran popularidad en redes sociales. En el pasado, formó parte del equipo de animación de los Toros de Tijuana y también se desempeñó como stripper, profesión que puso en pausa cuando comenzó una relación con la también influencer Kim Shantal.Dicha relación no prosperó, especialmente después de que Shantal entrara a la primera temporada de La mansión VIP, donde se reencontró con su exnovio, el influencer "Suavecito". En su momento, Shantal comentó que su noviazgo con el bailarín ya estaba desgastado y que él mostraba conductas celosas.Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre la supuesta relación entre Wendy Guevara y Lalo Oconner. Al mismo tiempo, queda en el aire el misterio sobre la chica con la que supuestamente está saliendo Nicola Porcella, con rumores que apuntan hacia la también influencer Gema Garoa. Por ahora, ambos personajes prefieren mantener el suspenso y disfrutar de sus respectivas vidas privadas lejos de los reflectores.