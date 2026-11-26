Según reportes de medios como TMZ, la intérprete de Toxic llegó a Luisiana hace unos días, tras unas vacaciones en Londres, y ha sido vista en la localidad junto a sus seres queridos. La celebración del Día de Acción de Gracias contará con la presencia de su madre, Lynne (71), su padre, Jamie (74), su hermana Jamie Lynn (35), y sus dos hijos, Sean Preston (21) y Jayden James (20). Fuentes cercanas indicaron que la familia ha invitado a Britney a esta reunión anual desde hace años, y este ciclo esperaban que finalmente aceptara, dado que las relaciones parecen estar estabilizándose.El viaje se produce apenas días después de que Spears publicara un mensaje en Instagram, que luego eliminó, en el que se disculpaba públicamente con su familia. "Estoy muy arrepentida por sacar a relucir problemas del pasado, pero creo que lo hice porque me di cuenta de que necesitaba proteger mi corazón... es mi forma de amar, y cuando amo, amo DE VERDAD", escribió la cantante. Britney admitió que a veces puede ser terca, calificando ese comportamiento como "infantil y vergonzoso", pero recordó que "solo es humana". "Extraño como una loca a mi familia y lo siento mucho", concluyó el mensaje, señalando un giro notable en su postura tras años de acusaciones mutuas.Desde que terminó su controvertida tutela legal de 13 años en noviembre de 2021, Spears ha criticado duramente a sus padres y a su hermana en redes sociales, acusándolos de maltrato, control excesivo sobre su vida, su carrera e incluso sus decisiones médicas. En publicaciones recientes, llegó a acusar a Jamie Lynn de no dejarle sostener a su sobrina durante visitas previas. Sin embargo, este reciente acercamiento sugiere un deseo de sanar las heridas y cerrar la brecha emocional que los ha separado durante la última década.El reencuentro familiar se da en un momento en el que la cantante ha optado por un estilo de vida mucho más discreto. Este año ha estado marcado por desafíos legales personales, incluyendo su arresto en marzo por sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol (DUI) cerca de su hogar en el condado de Ventura, California. Tras declararse culpable de un cargo menor de conducción temeraria, fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional, un día de cárcel (cumplido), multas y la obligación de asistir a terapia psicológica y psiquiátrica, llegando a ingresar en un centro de rehabilitación.Desde entonces, Spears ha compartido que ha encontrado consuelo en actividades más simples, como las manualidades en la cocina de su casa, un espacio que asocia con la unión familiar. Según fuentes cercanas, aunque su equipo mantiene la esperanza de que vuelva a sentir el impulso de crear música y actuar, por ahora no muestra interés en un regreso profesional. No obstante, la música sigue siendo parte de su día a día, cantando de manera improvisada en casa o junto a su hijo Jayden cuando él toca el piano, demostrando que, a pesar de todo, el arte sigue fluyendo de manera natural en su vida.