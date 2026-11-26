Esta semana, la frontwoman de Hole compartió en sus redes sociales imágenes de su rostro tras recibir un tratamiento facial coreano de "piel de cristal" (glass skin) a cargo de la Dra. Marwa Ali y el Dr. Costas Papageorgiou en Londres. Love enfatizó que las fotografías no tenían ningún filtro, lo que hizo que su apariencia juvenil resultara aún más impresionante.La publicación fue recibida con elogios por parte de sus fans, quienes destacaron su "aura carismática" y su belleza atemporal, e incluso el diseñador Marc Jacobs se sumó a los halagos comentando: "El brillo está brillando". Este cuidado personal se suma a su reciente aparición en un partido de la Copa Mundial de la FIFA en julio de 2026, donde también mostró su lozana apariencia.Aunque no está claro si Love se ha sometido a procedimientos quirúrgicos en años recientes, la artista ha sido transparente en el pasado sobre haberse realizado una rinoplastia al inicio de su carrera y un estiramiento facial a mediados de sus treinta años.Sin embargo, en una entrevista con Harper's Bazaar en 2015, expresó su compromiso con "envejecer con gracia". "Para mí, envejecer con gracia es dejar que suceda y aceptarlo. En mi experiencia, luchar contra ello siempre parece salir mal y hacer que la gente se vea ridícula. Ves a actrices operarse y se vuelven irreconocibles", afirmó, destacando su deseo de pertenecer al grupo de mujeres que envejecen de manera fantástica y natural.En agosto de este año, Love reveló que en 2019 estuvo a punto de perder la vida debido a una grave y secreta crisis médica. La artista recordó que su "cuerpo simplemente explotó", lo que precipitó una espiral descendente en la que perdió todo su cabello y su peso se redujo a apenas 100 libras (unos 45 kg) en su estructura de casi 1.78 metros. A pesar de que los médicos le dijeron que iba a morir, Love se negó a rendirse y, "de alguna manera", logró recuperarse hasta volver a estar sana. Este logro se suma a su actual estado de sobriedad, tras haber superado en el pasado adicciones a la cocaína, la heroína y los medicamentos.La icono del grunge, que saltó a la fama en la década de 1990 como esposa de Kurt Cobain y líder de Hole, no ha lanzado un álbum completo desde 2010 (y su último sencillo, Miss Narcissist, fue en 2015). Sin embargo, ha asegurado a sus seguidores que su próximo disco ya está "terminado" y que es "muy bueno". Con una renovada energía, Love expresó que su mayor deseo es volver a la carretera: "Quiero hacer giras más que nada. Y quiero cantar. Eso es lo que mantiene feliz a mi alma y a mi cuerpo", compartió, dejando entrever un prometedor regreso a los escenarios que sus fans esperan con ansias.