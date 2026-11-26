La familia y los compañeros de banda de Andy Taylor confirmaron su fallecimiento a través de un comunicado en las redes sociales y el sitio web oficial de Duran Duran. El músico, quien en 2022 reveló que llevaba varios años luchando contra un cáncer de próstata metastásico en etapa 4 (motivo por el cual no pudo asistir a la incorporación de la banda al Salón de la Fama del Rock & Roll), dejó una huella imborrable en la agrupación.La banda lo recordó con profunda admiración: "Desde el momento en que llegó a Birmingham desde el noreste con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, aportó a nuestra música un fuego y una actitud imborrables". Destacaron su humor seco, su visión de la vida sin sentimentalismos y cómo su forma de tocar impulsó las canciones que los llevaron por todo el mundo.Duran Duran, formada en Birmingham en 1978 por John Taylor y Nick Rhodes, se completó con la llegada de Andy Taylor (quien respondió a un anuncio en la revista Melody Maker), Simon Le Bon y Roger Taylor. La prensa británica los bautizó como los "Fab Five".Su etapa imperial, entre 1981 y 1983, los transformó en estrellas globales con álbumes como "Rio" y éxitos como "Hungry Like the Wolf", "The Reflex", "Girls on Film" y "Union of the Snake". La banda fue pionera en entender el poder de la imagen: sus elaborados videos musicales, filmados en lugares exóticos como Sri Lanka y Antigua, alimentaron la necesidad de MTV de contar con un flujo constante de imágenes, consolidando su estatus como ídolos de la moda y el pop. Su popularidad fue tal que incluso la princesa Diana se declaró fanática del grupo.Detrás del enorme éxito, la banda enfrentó serias tensiones. En sus memorias "Wild Child", Andy Taylor reveló que para el momento de su histórica actuación en Live Aid en 1985, el grupo ya se estaba "deshaciendo" en privado. Tras esa presentación, los miembros se distanciaron.Taylor tuvo éxito en proyectos paralelos como el supergrupo Power Station (junto a John Taylor y Robert Palmer), pero su relación con Duran Duran fue intermitente: dejó la banda tras las sesiones iniciales de "Notorious" (1986), regresó para el álbum "Astronaut" (2004), pero decidió no participar en "Red Carpet Massacre" (2007), explicando que "Duran Duran había dejado de funcionar como banda".En 2023, Taylor lanzó "Man’s a Wolf to Man", su primer trabajo en solitario en más de 30 años, demostrando que su espíritu creativo seguía intacto.A pesar de los excesos y el comportamiento destructivo que a veces caracterizó al rock de los 80, la familia fue el ancla de Andy Taylor. Contrajo matrimonio con Tracey en 1982 y tuvo cuatro hijos (Andy, Georgie, Bethy e Izzy) y un nieto, Albie.En su comunicado, la familia destacó su devoción: "A pesar de todas las experiencias increíbles que la música le brindó, la familia siempre fue lo primero. Nada lo hacía más feliz que tenernos a todos juntos". Simon Le Bon cerró el homenaje reconociendo su singularidad: "Andy nunca tomó el camino musical fácil. Su enorme energía nos empujó, a toda velocidad, a convertirnos en la única banda de funk/rock/punk del movimiento New Romantic, con canciones que aún sobreviven, décadas después".