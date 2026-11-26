En el último episodio de The Kardashians, Khloe reveló los detalles de un encuentro casual con Travis Barker durante el evento Get Real de Hulu, donde el músico promocionaba su nuevo documental. Según relató Khloe, Travis se le acercó para asegurarle que él no era "la razón" por la que Kourtney ya no pasaba tiempo con la familia, admitiendo que él tampoco la veía con frecuencia."Me dijo: 'Solo para que lo sepas, yo no soy la razón por la que no pasas tiempo con Kourtney'. Y yo pensé, '¿qué?'. Él insistió: 'Nunca la veo. No paso tiempo con ella'", recordó Khloe, visiblemente sorprendida. Travis explicó que su esposa está constantemente ocupada con los niños, incluyendo a su hijo en común, Rocky, nacido en 2023, y a los hijos de matrimonios anteriores. "Me dijo: 'Ella está con sus hijos. Y es una gran madre. Estoy en tu mismo barco'", añadió Khloe, calificando la interacción como "muy incómoda".Más tarde esa noche, Khloe tuvo una videollamada con Kourtney para aclarar que ella nunca había sido quien levantó alarmas sobre Travis, sino que esa percepción venía del público. Sin embargo, Khloe aprovechó la llamada para confrontar la misteriosa agenda de su hermana."Le dije: 'Kourt, de verdad necesitamos hablar, ¿qué haces todo el día?'. Y ella solo empezó a reírse", contó Khloe, quien le aconsejó tener una noche de cine sin Rocky esa misma noche. "Amo a los niños, estoy con mis hijos todo el tiempo, pero también tienes que hacer tiempo para tu esposo".Kim Kardashian se sumó a la preocupación de su hermana, coincidiendo en que a Kourtney le cuesta equilibrar múltiples facetas: "Ella no sabe cómo hacer ambas cosas. Tener amigos, pasar tiempo con sus hermanas, cuidarse a sí misma... Es triste", comentó Kim, mientras Khloe confesaba en un segmento confesional que le gustaría que Kourtney fuera mejor gestionando sus múltiples relaciones.Paralelamente, Kourtney Kardashian aprovechó el episodio para aplastar los rumores que especulan con que ella y Travis están viviendo en casas separadas o que su matrimonio se está desmoronando. La estrella de telerrealidad calificó estas historias como "fabricadas" después de que su publicista le preguntara si había algo de cierto en las especulaciones de una revista."Le dije: 'Diles que lo impriman'. Solo para ver qué pasa. Ellos saben que no es verdad", relató Kourtney mientras conducía con su hijastro Landon Barker, de 23 años, y su amigo Simon Huck. La empresaria atribuyó el origen de estos chismes a un "tonto" video de TikTok que la gente creyó sin más, calificando la situación de "bizarra". Lejos de vivir separados, el episodio mostró a Kourtney finalizando las renovaciones de la lujosa mansión que comparte con Barker, de 51 años, reafirmando que su proyecto de vida en conjunto sigue más sólido que nunca, a pesar de los desafíos de la crianza y la agenda apretada.