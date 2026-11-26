La tumba de Matthew Perry, quien cautivó al mundo como Chandler Bing en la exitosa comedia de la NBC Friends (1994-2004), ha recibido un nuevo marcador en el Forest Lawn Memorial Park de Hollywood Hills. La placa original, que incluía su nombre completo (Matthew Langford Perry) y sus fechas de nacimiento y fallecimiento, contenía en la parte inferior el epitafio "Much Loved - Friend -" (Muy amado - Amigo -), un claro guiño a la serie que lo consagró.Sin embargo, el nuevo y más grande marcador, que ahora luce inscripciones en mayúsculas, ha eliminado cualquier referencia a su tiempo en Friends. La primera línea ahora dice "REST NOW" (Descansa ahora), seguida de su nombre y fechas, y concluye con el emotivo mensaje: "WE LOVE YOU WITH OUR WHOLE HEARTS" (Te amamos con todo nuestro corazón). Hasta el momento, no se ha revelado la razón oficial detrás de este cambio. Cabe destacar que la tumba había permanecido sin marcador durante más de dos años antes de que se instalara la placa original a principios de este año.Los restos de Perry descansan en una sección privada y al aire libre del cementerio conocida como "Sanctuary of Treasured Love" (Santuario del Amor Atesorado). Este exclusivo recinto es también el lugar de reposo de otras grandes leyendas de Hollywood, como Bette Davis, Liberace, Ronnie James Dio y Freddie Prinze. Además, la tumba de su coprotagonista en The Whole Nine Yards, Michael Clarke Duncan (fallecido en 2012), se encuentra a pocos pasos, mientras que las tumbas de Carrie Fisher y su madre, Debbie Reynolds, están en una parcela doble a la vuelta de la esquina.Más allá de su carrera actoral, quienes lo conocieron de cerca destacan su generosidad. Tim Harrington, un amigo cercano que conoció al actor en 2001 en una reunión de recuperación, reveló recientemente que el verdadero legado de Perry es "estar ahí para otras personas", a pesar de atravesar "un momento muy difícil" en su propia vida. Perry salvó a Harrington de regresar a una vida viviendo en su coche al invitarlo a mudarse a su casa. Ambos forjaron un vínculo estrecho, y Harrington sigue agradecido por haber cambiado el rumbo de su vida en dos ocasiones. Hablando en el programa This Morning de ITV, Harrington afirmó: "Puedes estar pasando por un momento terrible en tu propia vida y aún así marcar una diferencia extraordinaria en la vida de alguien más. Creo que ese es realmente su legado".Matthew Perry fue encontrado sin respuesta en el jacuzzi de su hogar en Los Ángeles en octubre de 2023. El examen médico determinó que la causa principal de su muerte fueron los efectos agudos de la ketamina.La investigación posterior sobre su fallecimiento reveló una red de suministro de la sustancia, lo que llevó a la acusación de cinco personas por su papel en el suministro o administración de la droga. Los implicados enfrentaron finalmente condenas penales y sentencias de prisión, cerrando un capítulo legal en torno a la trágica pérdida del actor, cuyo impacto en la cultura pop y en la vida de quienes lo rodearon perdura más allá de la pantalla.