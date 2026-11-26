En su más reciente aparición pública, Michelle Obama exudó un brillo juvenil con una elegante chaqueta de cuero y guantes a juego, con su cabello trenzado suelto enmarcando su rostro, mientras trabajaba codo a codo con su esposo de 65 años. La pareja se dedicó a empacar productos frescos para la organización sin fines de lucro local Dion's Chicago Dream, sorprendiendo gratamente a los voluntarios con su visita.Dion Dawson, fundador de la organización, reveló que solo se enteró de la visita de los Obama una hora antes, bromeando: "Solo estoy tratando de no tener un ataque al corazón, pero estaba extremadamente emocionado y agradecido". Michelle compartió el momento en Instagram con un mensaje conmovedor: "El Día de Acción de Gracias es un momento para reunirnos con familiares y amigos en gratitud por todas las bendiciones en nuestras vidas. También es un momento importante para retribuir. Ayer, Barack y yo pasamos un tiempo con @DionsChicagoDream empacando productos frescos que se entregarán a quienes lo necesitan en nuestra ciudad natal. ¡De nuestra familia a la suya, tengan un maravilloso Día de Acción de Gracias!".Durante la jornada, cuando se le preguntó a Barack qué había aprendido en 2026, él bromeó: "Aprendí que me estoy haciendo viejo", a lo que Michelle le aseguró con ternura: "Con la edad llega una profunda sabiduría", según reportó ABC 7.Estas reflexiones festivas llegan un mes después de que Michelle detallara, en un episodio de octubre de su podcast IMO, la desafiante batalla que libró para superar sus temores antes de apoyar la decisión de su esposo de postularse a la presidencia.El tema surgió cuando su copresentador y hermano, Craig Robinson, leyó una pregunta de una oyente que le pedía describir un "momento en el que tomar una oportunidad se sintió aterrador, pero terminó cambiando la trayectoria de tu vida". Michelle admitió que hubo muchas situaciones aterradoras, como dejar su lucrativo trabajo en la firma de abogados corporativos Sidley & Austin en 1991 para trabajar como asistente del alcalde de Chicago, Richard M. Daley, a pesar de tener deudas de la universidad y la facultad de derecho."Dejar el derecho corporativo, dejar un gran salario... hacer algo que no era lucrativo con ese tipo de deudas fue aterrador", confesó. Luego reveló que "decir sí a la candidatura de su esposo a la Casa Blanca" fue uno de sus momentos más aterradores, admitiendo que inicialmente sentía que no podía manejar ser la primera dama.Sin embargo, Michelle explicó que con el tiempo aprendió a no sucumbir ante el miedo, sino a analizarlo primero. "Puede haber una buena razón para escuchar al miedo y dar un paso atrás, pero si se trata solo de tu comodidad o de no querer fracasar, y no es una amenaza para la vida, debes tener en cuenta que eres capaz de manejar mucho más estrés o incertidumbre de lo que crees", señaló.La exprimera dama concluyó con un consejo para quienes dudan en tomar riesgos: "Descubre primero qué te hace dudar y averigua si es un miedo real que necesitas abordar. Si no lo es, si es solo algo en el fondo de tu mente, entonces adelante. Muchas veces dejamos que el miedo nos impida hacer cosas que son realmente importantes y que pueden ser un punto de crecimiento".