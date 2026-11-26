Este miércoles 25 de noviembre, el Tokyo Dome City Hall en Japón fue el escenario de la 64ª edición de Miss International, donde la moldava Elizaveta Kuznetsova, de 26 años, se alzó con la victoria. Con este resultado, se convirtió en la primera mujer de su país en obtener el título desde la creación de la competencia. La nueva reina recibió la corona de manos de su predecesora, Catalina Duque, representante de Colombia y ganadora de Miss International 2025, ante la presencia de más de 70 participantes de diferentes países y territorios.Durante su emotivo discurso de aceptación, Kuznetsova agradeció a las demás concursantes y destacó los vínculos personales construidos a lo largo del certamen. “Lo más valioso que Miss International me ha dado es la hermandad, mis amigas y mis futuros planes de viajar por el mundo para visitarlas, conocer a sus familias, amigos y seguidores de sus países”, expresó la nueva ganadora.Cabe destacar que la moldava ya cuenta con una sólida trayectoria en los certámenes de los "Cuatro Grandes". En 2019 participó en Miss World, ubicándose entre las 40 semifinalistas, y en 2025 compitió en Miss Earth, alcanzando un lugar entre las 25 participantes mejor posicionadas.El cuadro final de Miss International 2026 quedó integrado por cinco naciones. Además de Moldavia en el primer lugar, Brittany Feeney (Reino Unido) obtuvo el segundo lugar; Laura Glozarová (República Checa) ocupó la tercera posición; Victoria Kosasie (Indonesia) quedó en cuarto puesto, y Khánh Như Lê (Vietnam) completó el top cinco.Esta edición también estuvo marcada por la diversidad y la inclusión de nuevas delegaciones. Bután y Malaui participaron por primera vez en la historia del certamen, mientras que Curazao, Guam y Zambia regresaron tras varias ediciones de ausencia. Alemania volvió a competir después de 2022, y Cabo Verde, Kirguistán, Moldavia y Panamá retomaron su presencia tras no participar en 2025.Otro de los cambios significativos introducidos en la competencia fue la sustitución del tradicional segmento de traje de baño por una presentación de ropa deportiva, modernizando el formato del concurso.La coronación de Elizaveta Kuznetsova ocurrió pocas horas después de que se anunciara a la ganadora de Miss Universo 2026, representando una particularidad en el calendario de los certámenes internacionales al celebrarse dos de los "Cuatro Grandes" concursos de belleza (Miss Universe, Miss International, Miss World y Miss Earth) en un periodo de pocos días.Miss International, creado en 1960 en Long Beach, California, como respuesta al traslado de la organización de Miss Universe a Miami Beach, ha mantenido a Japón como su sede principal desde principios de la década de 1970, consolidando al país asiático como el hogar definitivo de este prestigioso evento.