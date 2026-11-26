La exintegrante de Timbiriche, Sasha Sokol, mostró su firme apoyo a la escritora Ximena Santaolalla tras conocerse su desgarradora denuncia sobre los nueve años de abuso sexual que vivió a manos de Francisco Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro. Sokol compartió la entrevista que Santaolalla concedió a El País, enfatizando la importancia de romper el silencio para evitar que los agresores continúen protegidos en la sombra."La verdad incomoda, pero incomoda más el silencio porque genera impunidad", escribió la cantante, quien aplaudió la valentía de la autora: "Aplaudo que cuidarte sea tu prioridad, Ximena. Que tu voz te cobije y te libere. Que tu historia te pertenezca". Sokol también se hizo eco de las palabras de Santaolalla, afirmando que no son las víctimas quienes deben sentir pena, sino los agresores, y sentenció: "Que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando". Poco después, Ximena Santaolalla respondió a la publicación agradeciendo el respaldo y destacando la admiración mutua: "Querida Sasha, gracias, con toda la admiración por todo lo que has hecho y logrado".En su testimonio, Santaolalla reveló que los abusos por parte de Aguirre Gómez comenzaron cuando ella tenía apenas 5 años, poco después de que su madre contrajera matrimonio con el empresario. Relató que las agresiones ocurrían todas las noches, lo que la llevó, en su inocencia infantil, a pensar que era una situación normal por la que pasaban todas las niñas.A pesar de que intentó hablar del tema con su madre, su prima, su hermano y otras personas cercanas, nadie intervino para frenar las agresiones. El calvario llegó a su fin cuando el empresario intentó abusar de ella mientras dormía junto a su madre, episodio tras el cual se mudaron de casa. No obstante, como su madre mantenía la relación con Aguirre Gómez, la escritora continuó encontrándose con su agresor.Santaolalla intentó presentar una denuncia en Francia, pero fue declarada improcedente, ya que en México los delitos sexuales contra menores prescribían. Su objetivo al compartir su historia es claro: "No vamos a poder evitar el abuso, pero sí podemos reaccionar como se debe: lo que importa es creer al niño, atenderlo, señalar a la persona que lo hizo".La denuncia de Santaolalla resuena con fuerza en un contexto legal que ha comenzado a cambiar gracias a casos como el de la propia Sasha Sokol. La cantante logró una resolución favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su demanda por daño moral contra el productor Luis de Llano, derivada de la relación que él inició con ella cuando tenía 39 años y ella apenas 14.A raíz de la batalla legal de Sokol, en 2025 la Primera Sala de la SCJN marcó un cambio histórico al declarar la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual contra menores. Esto significa que, desde entonces, las víctimas pueden acudir a la justicia y exigir una reparación del daño sin importar cuántos años hayan pasado desde las agresiones."Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas. Desde ahora, cuando esté lista, cada víctima podrá acceder a la justicia y a la verdad", escribió Sokol en su momento, un legado que hoy sirve de esperanza y respaldo legal para mujeres como Ximena Santaolalla en su búsqueda de justicia y sanación.