En el espacio conocido como la "sala grande" del penal, Bárbara de Regil encabezó una dinámica rutina de cardio en la que participaron de forma activa las internas convocadas. Al concluir los 50 minutos de ejercicio, la actriz ofreció un mensaje motivacional sobre la importancia de cuidar el bienestar físico y emocional.Durante su intervención, recordó a las asistentes que son mujeres fuertes y que siempre tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas, sin importar los errores cometidos en el pasado. De Regil destacó que nunca es tarde para volver a empezar y animó a las participantes a no olvidar sonreír durante su proceso de reinserción. Al finalizar la actividad, la actriz se quedó para convivir con las internas y firmar autógrafos, generando un ambiente de cercanía y apoyo mutuo.Esta jornada se enmarca en un conjunto de acciones impulsadas por la diputada local Rebeca Peralta León, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), desde el Congreso de la Ciudad de México. El objetivo del programa es acompañar a la población femenina recluida en el penal, brindándoles herramientas y espacios que fomenten su rehabilitación.Peralta León compartió fotos y videos del evento, destacando la participación entusiasta de las mujeres. Aunque la clase de cardio se suma a otras actividades de reinserción que ya se realizan dentro del centro femenil, por el momento no se ha precisado si habrá continuidad del programa con nuevas sesiones a cargo de la actriz.Nacida el 5 de junio de 1987 en la Ciudad de México, Claudia Bárbara de Regil Alfaro es actriz, modelo, entrenadora fitness y empresaria. Debutó en televisión en 2011 con la telenovela Bajo el alma, junto a Matías Novoa, tras haber participado en el reality New Generation Telehit en 2009.Su papel más reconocido llegó en 2016 con la adaptación mexicana de Rosario Tijeras, donde interpretó a María del Rosario López Ramos, personaje que la consolidó como una figura conocida en varios países de habla hispana. En cine, ha participado en títulos como Tiempos felices (2014), por la que recibió una nominación a mejor actriz de reparto en el Festival Pantalla de Cristal, Loca por el trabajo y Ni tú ni yo. Además, en 2023 ganó la quinta temporada de ¿Quién es la máscara? con el personaje "Puercoespunk" y en 2024 recibió un Premio Juventud en la categoría de actriz favorita. Recientemente, se le ha visto en la producción de TelevisaUnivision Mujeres Asesinas 3.Fuera de la actuación, De Regil ha construido una sólida marca personal como referente fitness, compartiendo contenido de entrenamiento y estilo de vida saludable en redes sociales. En su vida personal, está casada desde 2017 con Fernando Schöenwald y es madre de una hija, Mar de Regil. También ha confirmado ser prima segunda del conocido conductor Marco Antonio Regil.