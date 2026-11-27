Los Kansas City Chiefs sufrieron una dolorosa derrota por 13-10 ante los Buffalo Bills en condiciones climáticas extremas en el Estadio Highmark, cayendo a un récord de 8-3 en la temporada. Sin embargo, el resultado quedó eclipsado por la controversia del final del encuentro.Con apenas 1:51 restantes en el cuarto periodo y enfrentando un tercer down y 10 yardas, Rashee Rice realizó una recepción de 11 yardas que parecía asegurar un primer down crucial. No obstante, la oficina de arbitraje de la NFL en Nueva York revisó la jugada y determinó que Rice perdió el control del balón en el proceso de caer al suelo, revirtiendo la decisión original del árbitro en el campo y obligando a los Chiefs a despejar el balón, lo que entregó la posesión final a la ofensiva de Josh Allen.La decisión ha generado una ola de indignación entre los involucrados y la afición, con Brittany Mahomes liderando la crítica a través de una furiosa ráfaga de mensajes en su historia de Instagram, dirigida a sus 2.1 millones de seguidores."QUÉ BROMA", escribió la esposa del mariscal de campo. "Supongo que ni siquiera podemos jugar al fútbol americano sin que las decisiones se nos pongan en contra. ¿No estoy segura de qué es una recepción real después de eso? No quiero volver a escuchar tonterías de nadie".Brittany compartió además varias publicaciones que criticaban a los árbitros, incluyendo una que señalaba irónicamente: "Esa fue absolutamente una recepción de Rice. Pero recuerden, la persona con el coeficiente intelectual más bajo que conozcan seguirá diciendo que el juego está amañado a favor de los Chiefs". Jason Kelce, hermano de la estrella de los Chiefs, Travis Kelce, también criticó la decisión en redes sociales, respaldando la sugerencia de Brittany de que este tipo de jugadas desmienten las acusaciones de que los árbitros favorecen al equipo de Kansas City. "Bueno, al menos ya no tendremos que escuchar a todo Twitter quejarse de que los árbitros son parciales con los Chiefs esta noche", escribió Kelce.Tras el partido, el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, también expresó su total desacuerdo con la forma en que se manejó la jugada. "No es una decisión con la que esté de acuerdo", declaró Reid. "Esto vino de Nueva York. Ellos lo llamaron recepción. No estoy muy seguro de qué vieron, yo vi que él tenía el control del balón, y su codo tocó el suelo y luego el balón tocó, pero él tenía el control. Normalmente, en ese tipo de situaciones, tiene que ser claro y obvio. Para mí, eso no fue claro y obvio".Por su parte, el vicepresidente de Repetición Instantánea de la NFL, Mark Butterworth, explicó la anulación en un reporte oficial: "Mientras el receptor caía al suelo, tenía el balón en su mano derecha y, al hacer contacto con el piso, su mano se deslizó sobre el balón, por lo que determinamos que hubo una pérdida de control".No es la primera vez que Brittany Mahomes acusa a los árbitros de la NFL de tomar decisiones deliberadamente en contra de los Chiefs esta temporada. Tras una desgarradora derrota en el último segundo como visitante contra los Denver Broncos, la empresaria ya había desatado una amarga crítica en redes sociales. Aquella ocasión se dio después de que el liniero Jaylon Moore fuera penalizado por una salida en falso (false start) que anuló lo que habría sido un pase de touchdown ganador del juego para Rice. "No pueden decirme que marcan eso en un touchdown ganador del juego", escribió entonces. "Ah, espera, sí pueden, porque somos nosotros. Esa fue la decisión más débil que he visto, no pueden decirme lo contrario".Con esta nueva polémica, el debate sobre la consistencia arbitral en la NFL vuelve a tomar fuerza, dejando a la afición de Kansas City con un sabor amargo en una fecha que debería haber sido de celebración.