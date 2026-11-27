Este jueves 26 de noviembre, Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, ofreció su segundo concierto consecutivo con entradas agotadas en el recinto Live Las Ventas de Madrid, España. El evento marcó el estreno en vivo de su nuevo tema, "Por Este Amor", y coincidió con el lanzamiento de Latinaje Deluxe. Acompañada por una banda de 13 músicos, la artista desplegó un repertorio versátil que transitó por boleros, tangos y baladas, sin abandonar sus raíces con temas de trap como "Mucha data", "Bounce" y "Chapiadora". El show también incorporó ritmos de salsa, flamenco y cumbia, además de una sentida interpretación de "Inti", demostrando la evolución y amplitud de su propuesta escénica.El momento más comentado de la noche fue la elección del vestuario. Cazzu optó por reutilizar el llamativo conjunto plateado que estrenó en la alfombra roja de los Latin Grammy 2022 en Las Vegas. La pieza original, de acabado espejo y efecto líquido, se compone de un corsé metálico, una falda corta drapeada y una larga cola lateral, con paneles de malla negra traslúcida y tirantes caídos.Para esta presentación de 2026, la cantante transformó la prenda para darle un aire más escénico y menos de alfombra roja. Le añadió mangas largas de encaje tipo "opera gloves" que cubren brazos y manos, medias de encaje con diseño floral y cambió las botas altas originales por unas zapatillas negras abiertas, creando un poderoso contraste con el plateado del vestido.La reutilización del vestido no pasó desapercibida. En 2022, Cazzu lució este atuendo junto a Christian Nodal, quien esa noche ganó el premio al mejor álbum de Música Ranchera-Mariachi y dedicó el triunfo a la cantante con las palabras: "A mi amor, a Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios". En redes sociales, los seguidores interpretaron el gesto como un posible mensaje de cierre y resignificación de esa etapa vinculada al cantante sonorense. La teoría sugiere que Cazzu tomó una prenda fuertemente asociada a esa relación pública y la vistió ahora sola, en un concierto propio, simbolizando que ha recuperado ese recuerdo para convertirlo en parte de su propia narrativa artística, independiente de la figura de Nodal.Cabe destacar que se trata de una lectura surgida entre los fans, ya que la cantante no ha confirmado que el vestido tenga un mensaje dirigido a su expareja. Tras este exitoso cierre en Madrid, la gira de Cazzu en España continuará los días 29 y 30 de noviembre en la sala Razzmatazz de Barcelona.