Christopher Schwarzenegger lució más delgado y saludable que nunca este jueves, vistiendo jeans ajustados, una camiseta blanca y una gorra, mientras se unía a su madre, Maria Shriver (de 71 años), para ayudar a alimentar a la población sin hogar de Los Ángeles con motivo del Día de Acción de Gracias. La jornada de voluntariado también contó con la participación de su hermano, el actor Patrick Schwarzenegger (33), y su esposa, la modelo Abby Champion (29), con quien contrajo matrimonio en 2025. La pareja fue vista llegando a un centro comunitario, sumándose al esfuerzo familiar por retribuir a la comunidad. No obstante, estuvieron ausentes las hermanas de Christopher: Katherine (36, casada con el actor Chris Pratt) y Christina (35).El viaje de salud de Christopher comenzó en 2019, mientras vivía en Australia. Según relató, ese fue un gran punto de inflexión en su vida al darse cuenta de que su exceso de peso le impedía disfrutar de las experiencias que deseaba, como hacer paracaidismo. "Mis amigos me decían: 'Sí, ni lo sueñes'. Y yo pensaba: 'Sí, no puedo hacerlo'", comentó el año pasado durante el Beacher Vitality’s Happy & Healthy Summit en Los Ángeles.Para lograr su meta, Christopher cambió radicalmente su dieta y se enfocó en un régimen de ejercicio constante que incluye levantamiento de pesas, boxeo y senderismo. "Fue un gran proceso. Vi cuánto mi peso me prohibía hacer las actividades cotidianas", explicó ante la audiencia del evento, que también contó con la presencia de figuras como Kelly Osbourne, quien también ha protagonizado una notable transformación física.El graduado en psicología de la Universidad de Michigan reveló que sus problemas con la imagen corporal se remontan a la época de la secundaria, donde intentó de todo, incluso servicios de entrega de comidas, sintiéndose como un "bicho raro" por llevar almuerzos diferentes.Aclaró que su pérdida de peso "no fue cosa de una noche" y requirió "mucha prueba y error" para ajustar sus rutinas. De hecho, el año pasado mencionó que, al describirse como un "buen chico católico", decidió renunciar al pan durante la Cuaresma y perdió 30 libras solo con ese cambio. A pesar de los elogios, Christopher mantiene una perspectiva humilde y considera que su transformación sigue siendo un trabajo en progreso: "Incluso hoy, cuando hablas de fotos de antes y después... no siento que esté en un 'después' todavía. No siento que haya llegado al punto final".La jornada de voluntariado resalta la cercanía entre Christopher, su madre y su hermano Patrick, en contraste con la compleja historia familiar. Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver estuvieron casados durante 25 años, pero se separaron en 2011 (y se divorciaron oficialmente en 2021) tras revelarse que el actor tuvo un hijo, Joseph Baena, con la exempleada doméstica de la pareja, Mildred Patricia Baena.Joseph, quien ahora tiene 29 años y trabaja como agente inmobiliario en Los Ángeles, ha seguido la pasión de su padre por el fisicoculturismo, mostrando a menudo sus avances en redes sociales. Sin embargo, se reporta que mantiene una relación distante o estancada con sus cuatro medio hermanos, haciendo que el apoyo mutuo mostrado por Christopher, Patrick y Maria en esta causa solidaria sea aún más significativo.