Tras la controversia generada en redes sociales y medios especializados por su atuendo en la noche final de Miss Universo 2026, Clara Vegas decidió pronunciarse. La Miss Venezuela expresó su tristeza por el hecho de que la conversación pública se haya centrado casi exclusivamente en su vestido, opacando meses de preparación, disciplina y su desempeño en el escenario.La candidata pidió a su audiencia y a los críticos que miren más allá de la prenda, destacando que su participación fue el resultado de un arduo trabajo. Vegas enfatizó que la belleza y la competencia van mucho más allá de un solo diseño, solicitando que se reconozca su entrega total al certamen y a la representación de su país.Por su parte, el diseñador venezolano Ángel Sánchez, responsable de la creación, también salió al paso de las críticas con una inusual muestra de transparencia. En recientes declaraciones, el modista admitió que el vestido "le quedó grande" a Clara Vegas.Sánchez explicó que esta falla técnica no se debió a una falta de visión o cuidado, sino a limitaciones de tiempo. La apretada agenda y los plazos de entrega impidieron realizar las pruebas finales y los ajustes milimétricos que una prenda de alta costura exige para calzar a la perfección en el cuerpo de la modelo, lo que derivó en el resultado visual que fue duramente cuestionado por los expertos en certámenes.A pesar de reconocer el error en el ajuste, Ángel Sánchez defendió fervientemente el concepto artístico de su creación. El diseñador señaló que su intención fue romper con los moldes establecidos, ofreciendo una propuesta vanguardista que se alejara de los típicos vestidos brillantes y estructurados que suelen dominar las pasarelas de Miss Universo.