En The Slightest Touch, Colin Farrell aborda con una vulnerabilidad poco vista en pantalla su relación con su padre, Eamon. El protagonista de The Banshees of Inisherin reconoció que, aunque siempre amó a su padre, pasó muchos años buscando su aprobación y enfrentando dificultades para establecer un vínculo cercano. "Siempre amaré a ese hombre. Siempre quise su aprobación. Siempre quise sentir que me amaba. Hubo años de resentimiento, enojo y discusiones, y después ni siquiera discusiones, simplemente éramos extraños el uno para el otro", confesó el actor, añadiendo que hoy esos problemas los resuelve consigo mismo, no con su padre.Un momento crucial en la relación de ambos ocurrió cuando la salud de Eamon comenzó a deteriorarse. Farrell recuerda una visita poco antes de participar en el Maratón de Dublín, donde, en un momento de intimidad, su padre bromeó sobre si había sido un buen padre. "Enseguida le dije: 'Sí, papá. Fuiste brillante. Eras un crack. ¡Qué buenos tiempos pasamos!'", recordó Farrell.El actor admitió que expresar ese reconocimiento, aunque lo calificó como una "pequeña mentira" piadosa en el momento, le desbloqueó el acceso a verdades momentáneas y recuerdos positivos de su infancia que antes le resultaba difícil evocar. Además, destacó que convertirse en padre de sus dos hijos, James (23 años) y Henry (17 años), fue clave para este cambio: "Mis hijos me dieron, nuevamente y sin que ellos lo supieran, el regalo de la compasión hacia mi padre", señaló, lo que le permitió comprender las dificultades de su progenitor para expresar afecto.El documental también profundiza en las raíces del comportamiento de Eamon, marcadas por un trauma generacional. Farrell relató que su abuela paterna murió cuando su padre tenía apenas 12 o 13 años, y su propio abuelo le dio la noticia de manera fría y blunt, sin ofrecerle ningún espacio para procesar el duelo o expresar sus emociones. "No había espacio para las lágrimas. No había espacio para hablar de ello... todo esto estaba conectado con todas las generaciones que nos precedieron a través del tipo de privaciones que experimentaron", explicó el actor.Esta comprensión acompañó a Farrell en los últimos días de su padre. Cinco meses después del maratón, Eamon enfermó gravemente, y Colin pudo viajar a Irlanda para acompañarlo durante sus últimas 80 horas de vida, antes de su fallecimiento en 2025. Describió ese momento como una experiencia poderosa y devastadora que lo hizo repasar toda su historia juntos. "Al final, lo único que me quedó fue amor por ese hombre. De verdad. No me queda nada más hacia él que amor", concluyó Farrell, cerrando un ciclo de sanación que ahora comparte con el mundo a través de este conmovedor proyecto en HBO Max.