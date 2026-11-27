El Tribunal de Apelación de París ratificó este jueves 26 de noviembre la decisión de llevar a Gérard Depardieu a juicio por las acusaciones presentadas por la actriz Charlotte Arnould. La denuncia, interpuesta en agosto de 2018 cuando ella tenía 22 años, alega que el actor la violó en su domicilio en París. Aunque los magistrados decidieron que el actor deberá responder por los hechos presuntamente ocurridos el 7 de agosto de 2018, desestimaron las acusaciones relacionadas con un segundo episodio que la denunciante situó seis días después. Depardieu ha mantenido su negativa frente a estos señalamientos.Esta nueva batalla legal se produce en un contexto judicial complejo para el actor. Apenas diez días antes, Depardieu abandonó su apelación contra la condena dictada el 13 de mayo de 2025, en la que fue declarado culpable de agredir sexualmente a una escenógrafa y a una asistente de producción durante el rodaje de la película Les Volets Verts en 2021.Al retirar la apelación, el actor aceptó la pena de 18 meses de prisión suspendida y su inclusión en el registro nacional francés de delincuentes sexuales. Acompañando esta decisión, publicó una disculpa en la que reconoció que, durante mucho tiempo, se había "escudado en la provocación y el humor vulgar", admitiendo que sus palabras y acciones tuvieron consecuencias, especialmente viniendo de alguien con su nivel de poder.La situación judicial de Depardieu ha reavivado el debate sobre el movimiento #MeToo en Francia. Tras la denuncia de Arnould en 2018, la actriz Catherine Deneuve y otras 99 mujeres firmaron una carta abierta defendiendo la "libertad de importunar" y cuestionando lo que consideraban excesos del movimiento. Ese mismo año, la controversia se amplió cuando un documental mostró al actor realizando comentarios y gestos obscenos de manera reiterada durante un viaje a Corea del Norte. En medio del escándalo, el presidente Emmanuel Macron intervino para expresar que el actor "enorgullece a Francia", argumentando que debía respetarse la presunción de inocencia, unas declaraciones que provocaron el inmediato rechazo de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.Tras la reciente resolución del Tribunal de Apelación, la abogada del actor, Delphine Meillet, comunicó que su representado cuestiona la decisión de llevarlo a juicio por el caso de Charlotte Arnould. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si la defensa presentará un recurso ante la máxima instancia judicial francesa (la Corte de Casación) para impugnar este nuevo avance en el expediente.