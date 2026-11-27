Julián Gil salió al paso de las declaraciones de Marjorie de Sousa, quien recientemente afirmó ante los medios que no ha recibido respaldo económico para la manutención de su hijo desde hace años y que asume los gastos en solitario. El actor desmintió esta versión, explicando que los depósitos se descuentan de forma automática de sus ingresos mediante una orden ejecutada por un juzgado familiar en la Ciudad de México.El litigio comenzó en 2017, cuando la actriz solicitó una pensión inicial superior a los 300,000 pesos mensuales (más de 15,000 dólares de la época), cifra que incluía gastos de personal doméstico, chofer y mantenimiento. Gil argumentó incapacidad económica para cubrir ese monto, logrando que los jueces fijaran un porcentaje sobre sus ingresos profesionales en la televisión, el cual es retenido por sus empleadores antes de que los fondos lleguen a sus cuentas personales. "Si ella no recibiera dinero yo estaría preso, yo y cualquier padre, porque a mí me lo estipuló un tribunal", enfatizó el actor.Para respaldar su postura, Gil apeló a la legislación procesal de la Ciudad de México. El incumplimiento de más de 90 días en el pago de pensiones coloca automáticamente al infractor en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Esta inscripción judicial cancela de inmediato trámites como la emisión de pasaportes y licencias, emite alertas migratorias, y bloquea el acceso a créditos bancarios o la venta de bienes inmuebles.El actor subrayó que la vigencia de sus contratos internacionales y sus constantes traslados entre Miami, México y el extranjero demuestran la inexistencia de cualquier medida cautelar o requerimiento judicial por mora en su contra. De haber una falta formal, habría derivado en alertas de viaje o en su presentación forzosa ante un juez penal, con penas que contemplan de tres meses a cinco años de prisión.El pleito económico corrió en paralelo a la disputa por el régimen de convivencias. Tras un periodo de visitas supervisadas entre 2017 y 2019, un tribunal familiar retiró la patria potestad a Julián Gil en octubre de 2020, concediendo la custodia exclusiva a Marjorie de Sousa. Pese a que el fallo canceló los derechos de convivencia presencial del padre, los códigos civiles mexicanos estipulan que la pérdida de derechos parentales nunca extingue la obligación económica de transferir alimentos.Ante la afirmación de De Sousa sobre la falta de cobro, Gil sostuvo que el capital retenido permanece a disposición de la demandante en las instituciones facultadas. "El dinero a mí se me quita y el dinero está ahí. Si no lo va y lo busca, pues ya es un problema de ella", declaró, detallando que estos recursos quedarán resguardados en sede judicial para que Matías disponga de ellos al cumplir los 18 años.Hasta el momento, Marjorie de Sousa no ha presentado comprobantes judiciales de adeudo ante los tribunales capitalinos ni ha emitido una respuesta formal a las contundentes declaraciones del actor. Mientras el litigio familiar mantiene sus matices legales, ambos intérpretes continúan activos con sus agendas de grabación en producciones televisivas entre México y Estados Unidos.