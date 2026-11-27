La reconocida periodista Paola Rojas difundió un mensaje en video a través de Instagram para mostrar su solidaridad con la escritora Ximena Santaolalla. Tras leer la entrevista que la autora concedió al diario El País, Rojas cuestionó las críticas de quienes juzgan a las víctimas por haber esperado años para hablar."No importa cuánto tiempo se tardó en denunciar, importa que hoy tiene el suficiente músculo en el alma como para romper el silencio", expresó Rojas, quien añadió que este tipo de respuestas sociales forman parte de los factores que dificultan hablar de agresiones ocurridas durante la niñez. La conductora enfatizó que, en un país con machismo arraigado, las mujeres que se atreven a denunciar suelen terminar siendo revictimizadas por un sistema que cobija a los agresores con su silencio e impunidad.La denuncia de Santaolalla y su motivaciónXimena Santaolalla reveló que sufrió agresiones sexuales durante al menos nueve años, entre 1988 y 1997, cuando tenía entre 5 y 14 años de edad, tanto en el domicilio familiar como durante viajes. La escritora, quien ya había abordado las secuelas de la violencia sexual infantil en su novela Un jardín al fondo de la noche (publicada en 2025), explicó que decidió hacer público el nombre de su padrastro por la preocupación de que continuara cerca de menores de edad. "Decidí hacer público su nombre, porque el silencio sí genera impunidad", afirmó Santaolalla, una razón que Paola Rojas retomó en su mensaje para subrayar que nombrar a los agresores es fundamental para evitar que persistan este tipo de abusos, especialmente cuando ocupan posiciones de poder.Renuncia de Aguirre Gómez en Grupo Radio CentroEn medio de la polémica, Grupo Radio Centro difundió un comunicado el 25 de noviembre de 2026, informando que Francisco Aguirre Gómez renunció a la Presidencia de su Consejo de Administración el pasado 18 de noviembre y que ya no ocupa ningún cargo directivo en la empresa. La compañía expresó su solidaridad con las personas que han sufrido violencia y abuso sexual, aunque indicó que no emitiría comentarios sobre las acusaciones específicas al considerarlas parte de la vida personal del empresario. Hasta el 26 de noviembre, Francisco Aguirre Gómez no se había pronunciado públicamente sobre los señalamientos de Santaolalla.Rojas cerró su mensaje con un llamado a la sociedad para acompañar a quienes deciden denunciar: "Espero que esta valentía enorme de Ximena y esta decisión suya de hacerlo público con todas sus consecuencias anime a otras víctimas a denunciar".