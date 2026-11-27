El domingo 22 de noviembre, un concierto de Don Toliver en el recinto Co-Op Live de Manchester terminó en caos cuando una sustancia desconocida fue liberada entre la multitud. Inicialmente, las autoridades sospecharon que se trataba de gas lacrimógeno, aunque posteriormente aclararon que la naturaleza exacta del agente químico aún está por determinar.El incidente provocó la evacuación inmediata de más de 12.000 personas. Según los reportes, 88 asistentes requirieron atención médica en el lugar por síntomas oculares y respiratorios, y una persona fue trasladada a un hospital como medida de precaución. Testigos presenciales describieron escenas de pánico, con asistentes tosiendo, cubriéndose la boca y reportando un "olor horrible". Bobbie Frizzell-Andrews, una de las asistentes, relató que la situación se sintió como una "estampida", con personas siendo atropelladas en la dispersión y varias evacuadas en sillas de ruedas o con mascarillas de oxígeno.La Policía del Gran Manchester, a través de su subcomisario jefe Tom Harding, reveló que las investigaciones apuntan a que el ataque fue llevado a cabo por un "pequeño grupo de criminales organizados". El objetivo de estos individuos no era causar daño masivo, sino aprovechar el caos generado para cometer una serie de robos entre la multitud.Hasta el momento, la fuerza policial ha recibido nueve reportes de robo de joyas durante el concierto. Harding añadió que la policía está en contacto con agencias internacionales, ya que se han registrado incidentes similares en otros dos conciertos del músico estadounidense en Europa. A pesar de la intensa búsqueda y la revisión de grabaciones de teléfonos móviles y cámaras de seguridad (CCTV), aún no se ha realizado ningún arresto.El incidente ha reavivado las críticas hacia los protocolos de seguridad del recinto. Algunos asistentes acusaron al personal de no revisar sus bolsos al entrar; aunque se entendió que el arena utiliza escáneres automáticos que detectan artículos prohibidos sin necesidad de vaciar las bolsas, la percepción de vulnerabilidad persiste entre el público.Además del impacto físico, las autoridades reconocieron el fuerte impacto psicológico del evento. Las imágenes de pánico y evacuación en el Co-Op Live trajeron de vuelta dolorosos recuerdos del ataque terrorista de 2017 en el Manchester Arena, donde el atacante suicida Salman Abedi asesinó a 22 personas. "Afortunadamente, no estamos lidiando con un incidente de una naturaleza o motivo tan devastador; sin embargo, entendemos el impacto que esto probablemente ha causado", declaró el subcomisario Harding.Como consecuencia directa del caos en Manchester, Don Toliver se vio obligado a posponer su concierto programado para el lunes en el O2 Arena de Londres, mientras las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables de este preocupante episodio.