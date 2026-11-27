En un conmovedor nuevo documental titulado Heal (Sanar), que se emitirá este domingo 29 de noviembre en BBC One, la princesa de Gales aborda su diagnóstico y tratamiento oncológico con una franqueza inédita. En un clip adelantado por el Palacio de Kensington, grabado de noche en un automóvil mientras viajaba desde Ben Nevis (Escocia) hacia su siguiente desafío en Scafell Pike (Inglaterra), la princesa reflexiona sobre su proceso."Navegar el cáncer o cualquier enfermedad a largo plazo es un camino solitario. Pero está claro que no estamos destinados a llevar los desafíos de la vida solos", expresó. Kate destacó que su enfermedad la ha puesto en contacto con muchas otras personas que atraviesan sus propios procesos, convirtiendo lo que comenzó como una experiencia personal y aislada en "una vivencia verdaderamente colectiva". Este mensaje se enmarca en el Three Peaks Challenge (Desafío de las Tres Cumbres) que la princesa completó en junio, escalando las montañas más altas de Inglaterra, Escocia y Gales en solo 24 horas para recaudar fondos para el hospital The Royal Marsden de Londres, donde recibió tratamiento.El documental muestra a la princesa visitando a un grupo de adultos del Shine Cancer Support en Richmond, al suroeste de Londres. Vestida con un elegante blazer rosa, una camiseta blanca y pendientes de perlas, Kate sonrió ampliamente mientras estrechaba la mano de los ocho miembros del grupo, presentándose con humildad: "Hola, soy Catherine... un placer conocerlos".Durante la reunión, la princesa agradeció el espacio seguro que le brindaron: "Sinceramente, conocerlos hoy significa mucho para mí, porque es maravilloso poder compartir mi experiencia personal, pero también escuchar sus historias y conectar con otros que han pasado por algo similar. No he explorado realmente esto fuera de las paredes de mi familia. Así que gracias por permitirme el tiempo y el espacio abierto para hacerlo. Lo aprecio mucho".Shine es una organización benéfica que apoya a adultos en sus 20, 30 y 40 años, abordando los desafíos únicos que enfrentan tras un diagnóstico oncológico. Ceinwen Giles, cofundadora de la organización, compartió su propia historia: fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin de etapa 4 a los 34 años, apenas seis semanas después de dar a luz a su hija prematura."El mundo se te viene abajo cuando eso sucede", relató Giles, quien ahora tiene 51 años. Explicó que creó el grupo para llenar el vacío de apoyo que existe entre los adolescentes y las personas mayores. "Tu vida es ligeramente diferente a esa edad. Tu fertilidad puede verse afectada, te preocupas por el trabajo, las relaciones o cómo cuidar a niños pequeños, como la princesa. Hay muchos desafíos". Hoy, Shine cuenta con 16 grupos de apoyo en todo el país, dirigidos por adultos jóvenes con cáncer, donde el objetivo principal es la conexión y la comprensión mutua.Sobre su encuentro con la princesa, Ceinwen Giles destacó la naturalidad de Kate: "Se sintió como una persona normal, que es lo que es. Fue muy abierta y honesta". Giles subrayó la importancia de poder hablar de miedos profundos, como el temor a morir, algo que a veces es difícil de compartir con la familia, ya que ellos también sufren y desean proteger al paciente. "El grupo te da permiso para reír y explorar quién eres después de que algo tan fundamental te sucede", añadió.La cofundadora también señaló que las tasas de cáncer en personas menores de 50 años están aumentando, lo que hace que el trabajo de Shine sea más vital que nunca, necesitando financiación y atención para seguir construyendo esta comunidad. "Me encantaría que la princesa se mantuviera en contacto, porque sus experiencias resuenan profundamente con nuestra comunidad", concluyó.