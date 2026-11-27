La controversia estalló cuando un canal de la plataforma ViX, disponible en España a través de un acuerdo entre TelevisaUnivision y Atresmedia (atresplayer), promocionó una producción sobre la historia de Timbiriche con un mensaje que decía: “¡Un cumpleaños que no todos olvidarán! Sasha decide celebrar sus 15 años junto a Luis de Llano, dejando plantados a Benny y al resto de Timbiriche”.A través de su cuenta en la red social X, Sasha Sokol rechazó frontalmente esta narrativa. Su principal señalamiento fue que la producción intenta responsabilizar a una adolescente de 14 años por una relación con un adulto de 39 años que ostentaba una posición de poder. La cantante explicó que este tipo de dinámicas se desarrollan mediante secretos, manipulación y presión, y consideró especialmente grave que la empresa vinculada a ese entorno pretenda transformar su historia personal de abuso en un producto comercial de ficción que distorsiona hechos ya examinados por la justicia.El reclamo contra ViX ocurre en medio de la disputa por el cumplimiento de la sentencia civil que Luis de Llano enfrenta desde 2023 por daño moral. En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la resolución que condenó al productor por vulnerar la dignidad, el honor y la integridad de Sokol, ordenándole, entre otras medidas, ofrecer una disculpa pública bajo condiciones específicas.Sin embargo, en noviembre de 2026, De Llano difundió un video que la cantante y su equipo legal rechazaron por no cumplir con los términos establecidos judicialmente. Como consecuencia, el juzgado encargado de vigilar la sentencia ordenó retirar el material de YouTube y dispuso 36 horas adicionales de arresto para el productor por desacato. La controversia también generó el respaldo público del periodista Ricardo Raphael y del abogado José Mario de la Garza Marroquín, quienes cuestionaron un escrito de la defensa de De Llano por recurrir a burlas y descalificaciones contra la intérprete.Este enfrentamiento mediático y legal se suma a la firme postura de Sasha Sokol contra la impunidad. Apenas un día antes de su reclamo contra ViX, el 26 de noviembre, la cantante expresó su total solidaridad con la escritora Ximena Santaolalla, quien denunció públicamente los abusos sexuales que sufrió en su infancia a manos de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez.En aquella ocasión, Sokol sostuvo que el silencio contribuye a la impunidad y retomó una frase de Santaolalla que ahora resuena con fuerza en su propia lucha: “Que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando”. Con su respuesta al promocional de Timbiriche, Sokol vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad ética de quienes cuentan historias de violencia y la urgente necesidad de representar a las víctimas con la dignidad que merecen, sin normalizar el abuso de poder.