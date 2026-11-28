A través de un comunicado publicado este sábado, el equipo de la intérprete de Eternamente bella informó sobre el estado de salud de la rockera. Se explicó que la cantante recibió atención médica especializada de inmediato después del incidente ocurrido en el escenario y que actualmente se encuentra descansando y acompañada por su familia.El comunicado fue enfático en descartar que se trate de una lesión de gravedad que pudiera comprometer el resto de sus presentaciones, buscando así tranquilizar a sus seguidores y a la industria del entretenimiento.Contrario a los temores de una cancelación definitiva, el equipo de Guzmán confirmó que el concierto en la Arena Ciudad de México será reprogramado. Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer una nueva fecha, se pidió a los asistentes conservar sus boletos y mantenerse pendientes de la información oficial que será compartida próximamente a través de los canales habituales.El equipo de la cantante también aprovechó el mensaje para agradecer la paciencia, la comprensión y las muestras de cariño de las personas que acudieron al recinto, reconociendo el esfuerzo que muchos hicieron para asistir al espectáculo.Ante la rápida circulación de rumores en redes sociales, el equipo de Guzmán solicitó encarecidamente evitar especulaciones sobre su estado de salud y respetar tanto la privacidad de la artista como la de su familia en este momento de recuperación.El percance ocurrió la noche del viernes 27 de noviembre, cuando la cantante generó preocupación entre el público al presentar dificultades para mantenerse de pie. En ese momento, la propia intérprete explicó a los asistentes que había sufrido un problema con su cadera y solicitó atención médica. Minutos después, su equipo salió al escenario para informar sobre la suspensión del espectáculo, señalando que la prioridad absoluta era evaluar las condiciones de salud de la artista, un procedimiento que ahora da paso a su recuperación y a la reprogramación del evento.