El concierto de Alejandra Guzmán en la Arena Ciudad de México tuvo un abrupto final la noche de este viernes 27 de noviembre. Apenas unos minutos después de subir al escenario y comenzar su repertorio con el tema "Mírala, míralo", la intérprete experimentó un severo problema físico que le impidió continuar.En videos difundidos en redes sociales por asistentes al recinto, se escucha a la cantante explicar lo sucedido y solicitar ayuda médica de manera urgente. Visiblemente afectada y sin poder levantarse, Guzmán expresó: "No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Hay una ambulancia o algo? Híjole, perdónenme, pero no me puedo parar", lamentando profundamente no poder cumplir con el espectáculo que había preparado para sus fans.Minutos después del incidente, integrantes del equipo de la cantante subieron al escenario para confirmar que el concierto no podría continuar. Los representantes agradecieron la comprensión de los asistentes y explicaron que, en ese momento, la prioridad absoluta era evaluar el estado de salud de la intérprete y mantener conversaciones con los empresarios responsables del evento.Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado si la presentación será reprogramada en una nueva fecha, ni se han detallado las condiciones o canales para que el público solicite el reembolso de sus entradas.Este percance en la capital del país representa un nuevo y preocupante episodio de una lesión que ya había afectado a la artista recientemente. El pasado 19 de septiembre, durante un concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, Alejandra Guzmán sufrió una luxación de cadera que también interrumpió su espectáculo y requirió atención médica inmediata.Aquel incidente en Veracruz derivó en una controversia pública entre la artista y los organizadores del evento, quienes mantuvieron diferencias sobre los pagos, la responsabilidad de reponer la presentación y la devolución del dinero de los boletos. En aquella ocasión, la cantante defendió su intención de cumplir con el público veracruzano y aseguró haber asumido los gastos de traslado y parte de la logística de su equipo. Ahora, a poco más de dos meses de aquel episodio, la rockera vuelve a enfrentar una emergencia de salud en medio de una de sus presentaciones.