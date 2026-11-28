A través de una emotiva publicación en Instagram, Dave Keuning compartió los detalles del grave problema de salud que enfrentó hace dos semanas. El músico explicó que un coágulo interrumpió el suministro de sangre al hemisferio derecho de su cerebro, provocándole la pérdida de visión en un ojo y la movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo.Keuning destacó que la rápida actuación de su esposa fue fundamental para su supervivencia, ya que lo trasladó de inmediato al hospital para una cirugía de emergencia, aprovechando la crítica primera hora posterior al evento. Los médicos le dieron apenas un 40% de posibilidades de sobrevivir y le advirtieron que, de lograrlo, quedaría con discapacidades permanentes. Sin embargo, el guitarrista aseguró que, "por algún milagro", se encuentra bien.Una de las mayores preocupaciones de Keuning tras despertar de la cirugía era saber si podría continuar con su carrera musical. "Sí, puedo tocar la guitarra tan bien como antes. Fue lo primero que comprobé cuando me desperté", reveló con alivio.Aprovechando la celebración del Día de Acción de Gracias, el músico expresó su profunda gratitud hacia su esposa, sus hijos (incluida su hija Odette, nacida apenas tres meses antes del incidente) y sus compañeros de banda, con quienes afirma sentirse más cerca que nunca. "Me siento extremadamente afortunado de estar vivo y bien, y de poder usar mis manos y pies y hablar como antes", comentó.David Brent Keuning, originario de Pella, Iowa, mostró interés por la guitarra desde su adolescencia. Tras mudarse a Las Vegas, Nevada, publicó un anuncio en un periódico local en 2001 buscando músicos, lo que lo llevó a conocer a Brandon Flowers. Juntos fundaron The Killers, y Keuning fue el creador del icónico riff de guitarra de "Mr. Brightside".Con la incorporación de Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., la banda lanzó su exitoso álbum debut Hot Fuss en 2004, seguido de clásicos como Sam’s Town, Day & Age y Battle Born. En 2017, Keuning decidió alejarse temporalmente de las giras por agotamiento y para pasar más tiempo con su familia, emprendiendo una carrera solista con los álbumes Prismism (2019) y A Mild Case of Everything (2021). Aunque no participó en la grabación de Imploding the Mirage (2020), regresó al estudio con la banda para Pressure Machine (2021), consolidando su legado como una pieza fundamental del sonido de la agrupación.