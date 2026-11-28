Este jueves, con motivo del Día de Acción de Gracias, Gisele Bündchen ofreció a sus seguidores un raro y cálido vistazo a su vida personal a través de una publicación de 20 fotografías en Instagram. En el carrusel, la supermodelo apareció junto a su esposo, Joaquim Valente (de 39 años), y su hijo menor, cuyo nombre aún no ha sido revelado públicamente. También incluyó imágenes de sus dos hijos mayores, Benjamin (de 16 años) y Vivian (de 13 años), quienes tuvo con su exesposo, el exjugador de fútbol americano Tom Brady.Acompañando las imágenes, Bündchen escribió una reflexiva dedicatoria: "La cantidad de bondad que experimentamos en la vida depende de nuestra capacidad para notarla. La gratitud es contagiosa, y cuanto más podamos apreciar la belleza que nos rodea, más alegría llevamos a nuestras vidas y a las de los demás". La publicación, que ignoró por completo el nuevo romance de Brady con la modelo Candice Swanepoel, concluyó con un cálido saludo: "Que siempre encontremos algo por lo que estar agradecidos, no solo hoy, sino todos los días. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!".La celebración familiar se alinea con las recientes declaraciones de la modelo en una entrevista con la revista iD, donde habló abiertamente sobre los beneficios de ser madre en sus 40s. "Tener un bebé en este momento de mi vida es un regalo, porque estoy en un lugar diferente", afirmó, añadiendo que ya no siente la necesidad de demostrar nada ni le importa la opinión de los demás.Bündchen confesó que ahora rechaza el "99 por ciento" de las ofertas de trabajo que recibe para priorizar a su familia. "Cuando lo pongo en la balanza, me pregunto: '¿Voy a perderme el partido de voleibol de mi hija? ¿Voy a perderme ir al parque con mi hijo? ¿Voy a perderme ver a mi hijo pinchar música?'", explicó. Asimismo, reveló que su percepción del éxito ha cambiado radicalmente desde sus 20s: "Algunas personas dicen que el éxito es poder, dinero o fama. Otras dicen que es poder pasar tiempo con tus hijos, tener comida en la mesa, un hogar y grandes relaciones. Yo encuentro eso, francamente, mucho más exitoso".La estabilidad que proyecta Bündchen es el resultado de su sólida relación con Valente. La pareja se conoció en diciembre de 2021, cuando ella y sus hijos comenzaron a entrenar en la academia de jiu-jitsu de él. Tras confirmar su romance en 2024, contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en diciembre de 2025, tres años después de su muy publicitada separación de Brady.En una entrevista previa con The New York Times, la modelo destacó la base de su relación: "Esta es la primera vez que veo a alguien que fue mi amigo primero. Es muy diferente. Es muy honesto y muy transparente". Hoy, Bündchen luce con orgullo su alianza de oro en sus salidas públicas, consolidando una etapa de su vida marcada por la plenitud personal, la paz familiar y una renovada perspectiva sobre lo que realmente importa.