Durante su reciente participación en el podcast '5mentarios', Luis Chaparro tomó la palabra para ofrecer lo que parecía ser una sincera disculpa a su novia por "haberle sido infiel" con una fan. Relató que, en un encuentro con una seguidora que le pidió una foto, la joven comenzó a tocarlo y besarlo, y admitió que, por la impresión del momento, no hizo nada para detenerla.Tras unos segundos de shock y silencio por parte de los conductores y la audiencia, Chaparro reveló el giro de la historia: su declaración era en realidad una disculpa "por el sueño que tuvo mi novia de esa índole". "Yo no debí haber hecho eso… Mi novia no merece eso. Fui un patán, mi novia no tuvo nada que ver y solo disculparme por eso", concluyó entre risas, dejando claro que había sido una broma que logró engañar momentáneamente a todos los presentes.La aparición de Chaparro en los medios revive el recuerdo de su participación en 'La casa de los famosos México 2026', donde ingresó como habitante sorpresa el 26 de julio. Aunque llegó con un gran séquito de seguidores, su estancia estuvo marcada por la controversia.Se le "shipeó" románticamente con Fede Vigevani y Arantza Ruiz, pero también protagonizó fuertes enfrentamientos, el más notable con Ese Pérez. El conflicto se originó en una dinámica de "¿qué prefieres?", donde Chaparro le preguntó si prefería besar a Megan Fox con el cuerpo de su mamá o a su mamá con el cuerpo de Megan Fox, lo que enfureció a Pérez, quien defendió que "las mamás son sagradas". Tras ser elegido por el público como "el más mueble" y enviado al exilio junto a Pérez y Yanet García, Chaparro regresó a la casa, pero finalmente se convirtió en el quinto expulsado del concurso el 30 de agosto, declarando posteriormente su decepción por los comentarios negativos de sus excompañeros.Detrás de esta anécdota se encuentra Andrea Mextli, novia de Chaparro desde 2025. La joven de 28 años es actriz, modelo e influencer, reconocida por sus participaciones en producciones televisivas como 'La rosa de Guadalupe' y 'Esta historia me suena'.Durante la estancia de Luis en el reality, Mextli se mantuvo como una de sus mayores defensoras, apoyándolo públicamente y respondiendo a las críticas que el influencer recibió por parte de otros habitantes y del público, demostrando la solidez de su relación a pesar de los momentos de tensión mediática.