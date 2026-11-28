En una entrevista con Pati Chapoy para el programa Ventaneando, acompañado de su asesor legal Víctor Juárez, Luis de Llano manifestó su rechazo a ofrecer una nueva disculpa pública a la exintegrante de Timbiriche en los términos que exige la sentencia. Aunque en un principio mostró cierta disposición, el productor defendió el mensaje que publicó a principios de noviembre y cuestionó las razones para disculparse nuevamente."Bueno, sí, yo tengo la intención en un momento dado de... Bueno, yo ya le pedí una disculpa. Lo único que no pedí una disculpa es por lo que ella me acusa", expresó De Llano. Su abogado intervino para recordar que la sentencia establece su responsabilidad civil por vulnerar los derechos de Sokol a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad física, psicológica y moral, así como a la intimidad y el honor. Al ser cuestionado sobre qué le diría a la cantante hoy, el productor se limitó a responder: "Lo único que le pediría es que diga la verdad".Respecto al pago de la indemnización económica ordenada por el tribunal, monto que su asesor legal señaló que se encuentra en proceso de apelación, De Llano lo calificó de "astronómico y completamente desproporcionado". El productor aseguró no contar con los recursos suficientes para cubrirlo, argumentando que sus oportunidades laborales disminuyeron drásticamente desde que el caso salió a la luz."Yo me jubilé de Televisa en el año 2016. Desafortunadamente, debido al linchamiento mediático del que he sido, de alguna forma, víctima... no he tenido el trabajo que tenía yo antes", explicó. Añadió que actualmente vive de su pensión y de apoyos económicos del gobierno, recursos que debe destinar también a la educación de sus dos hijas, una en preparatoria y otra en artes escénicas. Además, culpó a la asesoría legal que recibió al inicio del proceso por recomendarle no comparecer ante el juzgado para responder 214 preguntas, bajo la amenaza de una prisión preventiva oficiosa.La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme el 25 de junio de 2025 la sentencia civil por daño moral contra Luis de Llano, derivada de la relación que mantuvo con Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39. Entre las medidas de reparación, se le ordenó publicar una síntesis de la resolución, retirar una entrevista concedida a Yordi Rosado, abstenerse de divulgar información sobre el vínculo, tomar un curso presencial sobre violencia de género, pagar una indemnización y ofrecer una disculpa pública.Tras un primer ingreso al Centro de Sanciones Administrativas 'El Torito' en septiembre, De Llano publicó un video de disculpa a principios de noviembre. Sin embargo, la cantante y el juzgado lo rechazaron por omitir tres aspectos cruciales establecidos en la sentencia: que ella, a los 14 años, no podía consentir una relación con un adulto; que él se encontraba en una posición de poder; y que sus padres no fueron cómplices de los hechos.Como consecuencia, el Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil ordenó retirar el video de YouTube e impuso un nuevo arresto administrativo de 36 horas contra el productor. Ante esta resolución, la defensa de De Llano interpuso una apelación y tramitó un amparo, mientras la exigencia de la disculpa pública bajo los términos correctos y el pago de la indemnización continúan pendientes.