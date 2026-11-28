Dyna Mitte recurrió a Instagram este jueves para compartir una fotografía de archivo de su hijo sonriendo, abrigado con una sudadera azul y con una hoja dorada sobre su corazón. "Mi dulce niño, RJ Mitte, hoy ha sido un día increíblemente difícil", escribió en el pie de foto. "Es la primera festividad sin ti".La madre rememoró anécdotas pasadas de las fiestas, señalando que preparó su aderezo favorito como siempre lo hacía, "pero no fue lo mismo sin ti colándote para robar unos bocados". Añadió que su hermosa sonrisa e interminables historias son profundamente extrañadas, concluyendo: "Las fiestas nunca volverán a ser iguales. Te amaré hasta el fin de los tiempos".Este homenaje se suma a una serie de tributos que Dyna ha compartido desde el trágico suicidio de su hijo. A mediados de octubre, en una entrevista con NBC News, la madre relató la desgarradora experiencia de descubrirlo: lo llamó a las 11:00 a.m., y al no obtener respuesta, fue a llevarle el almuerzo, momento en el que lo encontró sin vida.Dyna explicó que cree que su hijo tomó esta trágica decisión "en un impulso", ya que no tenía un historial documentado de enfermedades mentales ni había buscado terapia. Reveló que había intentado que recibiera ayuda profesional durante los últimos tres meses de su vida, pero él se negaba, asegurando: "No, lo tengo bajo control. Estoy bien". Con profunda tristeza, Dyna expresó su arrepentimiento, afirmando que, de haber sabido algo, habría hecho cualquier cosa diferente, incluso llevándolo "gritando y pataleando" si hubiera sido necesario para salvar su vida.Más allá del dolor, Dyna destacó el impacto positivo que RJ tuvo en el mundo. Diagnosticado con parálisis cerebral alrededor de los tres años, el actor se convirtió en un firme defensor de los derechos de las personas con discapacidad, utilizando su plataforma para promover la representación y la inclusión."Ya sea aprendiendo a manejar y luego a prosperar con parálisis cerebral, o encontrando su camino en la comunidad actoral, requirió mucho trabajo duro, pero tuvo éxito y siempre estuvo listo para el siguiente desafío", escribió Dyna. La madre expresó su inmenso orgullo por todo lo que su hijo superó para convertirse en el hombre que el mundo apenas comenzaba a conocer, destacando su profunda empatía y su capacidad natural para iluminar cualquier habitación y conectar con las personas como si fueran familia. "Mi hijo fue un alma increíblemente especial y sensible que hizo tanto por su familia, su comunidad y el mundo, y lo lloraremos por el resto de nuestros días", concluyó.