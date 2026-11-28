El actor Mauricio Martínez expresó su rechazo a través de la red social X hacia la conductora Pati Chapoy por entrevistar a Luis de Llano en el programa Ventaneando. Martínez contrastó esta decisión con la entrevista que Carmen Aristegui realizó a la escritora Ximena Santaolalla, quien denunció abusos sexuales por parte de su padrastro. "Carmen Aristegui entrevistó a Ximena Santaolalla con rigor y empatía... Pati Chapoy, en cambio, le puso el micrófono a Luis de Llano", escribió el actor, recordando que la resolución civil a favor de Sasha Sokol quedó firme tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio de 2025.Martínez, quien en 2021 denunció públicamente al representante artístico Toño Berumen por presunto abuso sexual, afirmó conocer de primera mano las consecuencias de enfrentar una entrevista bajo esas circunstancias. "Yo sé lo que es estar del otro lado de ese micrófono. Cuando denuncié a Toño Berumen, usted lo defendió y a mí me revictimizó", señaló, calificando el trato que reciben las víctimas frente a sus agresores en los medios como "grotesco" y "vergonzoso", y parte de lo que denominó un "pacto patriarcal". "Usted es parte del problema. Ya basta", concluyó.Durante la entrevista emitida el 27 de noviembre, Luis de Llano rechazó ofrecer una segunda disculpa pública a Sasha Sokol, a pesar de que el Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil desechó el video que difundió el 4 de noviembre y ordenó su retiro. "Tuvimos la intención. Yo ya le pedí una disculpa", declaró el productor. Su abogado, Víctor Juárez, argumentó que cumplir con los términos planteados por la defensa de Sokol equivaldría a autoincriminarse. Además, De Llano afirmó no contar con los recursos económicos para cubrir la indemnización, calificando el monto de "astronómico y completamente desproporcionado", y aseguró vivir actualmente de su pensión y apoyos gubernamentales. Al ser cuestionado sobre si sentía culpa o arrepentimiento, el productor respondió que no, y envió un mensaje a la cantante diciendo: "Lo único que le pediría es que diga la verdad".La SCJN dejó firme en junio de 2025 la condena civil por daño moral contra Luis de Llano, derivada de la relación que mantuvo con Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39. La sentencia ordena una disculpa pública, una indemnización y otras medidas de reparación.El 17 de noviembre de 2026, el juzgado rechazó el video de disculpa difundido por el productor, considerando que no se ajustaba al texto autorizado, ya que omitía reconocer que Sokol no podía consentir la relación a esa edad, la posición de poder de él y la no complicidad de sus padres. Como consecuencia, la autoridad ordenó retirar el material de YouTube e impuso un arresto administrativo de 36 horas, medida que la defensa de De Llano ha impugnado. Cabe recordar que en septiembre de 2026, el productor ya había sido detenido por 24 horas en el Centro de Sanciones Administrativas de Tlalpan por incumplir obligaciones previas de la sentencia.