El músico británico Morrissey alzó la voz este jueves 26 de noviembre a través de una carta abierta dirigida al profesor Colin Bailey, presidente de la Queen Mary University of London (QMUL). El documento, hecho público con el respaldo de la organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), denuncia el "vergonzoso historial" de la institución en la inducción deliberada de sepsis en ratones.En la misiva, el exlíder de The Smiths describió con crudeza uno de los métodos denunciados, conocido como ligadura y punción cecal (CLP), que consiste en abrir el abdomen de los animales y perforar sus intestinos para permitir que las heces ingresen a la cavidad abdominal. Según Morrissey, esto provoca una infección que deriva en una sepsis grave, causando angustia extrema, fiebre, dificultad para respirar y fallo orgánico antes de que los animales sean sacrificados, todo ello para probar medicamentos.Más allá de la denuncia ética, Morrissey puso en duda la utilidad científica de estas investigaciones para encontrar tratamientos contra la sepsis en humanos. Citando datos de PETA, el cantante argumentó que "los ratones no son humanos en miniatura" y que sus respuestas a la sepsis difieren considerablemente de las nuestras. Como evidencia, señaló que más de 150 medicamentos que mostraron resultados positivos en pruebas con ratones fracasaron posteriormente en pacientes humanos. Además, el artista cuestionó la credibilidad de la institución, afirmando que algunos hallazgos de experimentos de la QMUL aparecieron en artículos científicos que posteriormente fueron retirados por considerar sus datos y conclusiones poco fiables.Aunque Morrissey reconoció que la universidad informó recientemente a PETA que ya no utiliza el método de ligadura y punción cecal (CLP), consideró esta medida como insuficiente. El cantante exigió un compromiso público y explícito de que la QMUL ha abandonado todos los métodos para inducir deliberadamente sepsis en animales y que no tiene intención de infligir este sufrimiento en el futuro.Por su parte, la página web de la Queen Mary University of London sostiene que la biología de los ratones presenta importantes similitudes con la humana, compartiendo órganos y sistemas circulatorios, nerviosos y hormonales. La institución explica que, bajo la normativa del Reino Unido, los nuevos medicamentos deben probarse en al menos dos especies animales antes de administrarse a seres humanos, y que los ejemplares utilizados son sacrificados de manera humanitaria al finalizar las pruebas para su examen.Hasta el momento, la QMUL no ha emitido una respuesta pública a las exigencias del cantante. No obstante, Morrissey, de 67 años, manifestó su disposición a reunirse con el presidente de la universidad y con científicos de PETA durante su próxima gira por el Reino Unido para discutir el tema frente a frente.